Duraković: Razgovarao sa sa američkim republikancima, preziru korumpiranog Blagojevića

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković reagirao je nakon gnusnih izjava lobiste RS u SAD Roda Blagojevića na račun Bošnjaka. - Kada neko govori o pravdi, moralnom poretku i zaštiti vjerskih prava, najmanje što se može očekivati jeste da iza tih riječi stoji određeni kredibilitet. U slučaju Roda Blagojevića, upravo je to ono što nedostaje. Blagojević danas pokušava uvjeriti američku javnost da u Bosni i Hercegovini postoji navodna kampanja „radikaliziranog muslimanskog vodstva“ protiv kršćanskih crkava. Te tvrdnje širi u ime vlasti Milorada Dodika i institucija entiteta Republika Srpska, kroz lobističke aktivnosti u Vašingtonu.

No prije nego što se ozbiljno razmotri sadržaj takvih optužbi, potrebno je podsjetiti ko ih iznosi. O tome sam saznao iz razgovora s našim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama — republikancima koji obnašaju važne funkcije na različitim razinama vlasti i koji su osvjedočeni prijatelji naše zemlje. Sve što sam čuo bio je prezir. Blagojević je bio guverner američke savezne države Ilinoj od 2003. do 2009. godine. Njegova politička karijera završila je jednim od najozloglašenijih korupcijskih skandala u savremenoj američkoj politici. Nakon izbora Baraka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2008. godine, upražnjeno je mjesto u američkom Senatu koje je Obama prethodno držao kao senator iz Ilinoja. Kao guverner, Blagojević je imao ovlast da imenuje njegovog nasljednika. Federalni istražitelji presreli su telefonske razgovore u kojima je Blagojević otvoreno govorio o tome kako želi „prodati“ tu poziciju u zamjenu za političke ili finansijske koristi. Taj slučaj postao je simbol političke korupcije u Sjedinjenim Američkim Državama.