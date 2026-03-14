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PREDSJEDNIK SDA

Bakir Izetbegović otklonio dileme: Moja supruga neće biti kandidat za člana Predsjedništva BiH

Ona jeste energična žena, jeste uvela reda u KCUS, ali član Predsjedništva mora biti neko ko se razumije u diplomatiju, međunarodne odnose, rekao je

Bakir i Sebija Izetbegović. Facebook / Bakir Izetbegović

S. S.

14.3.2026

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je u razgovoru za MTV Igman da će SDA odlučiti da li će i za koju funkciju on biti kandidat.

- Ja sam im tu na dispoziciji za bilo šta, za člana Predsjedništva BiH, predsjednika SDA, ja ću tu biti. Ima ih 12 sada, ako pobjede, nastavlja se potonuće i nastavlja se pozicija SDA u opoziciji. Ako imaju boljeg kandidata od mene ja ću ga podržati i promovirati, rekao je Izetbegović.

Dodao je da neće gušiti konkurenciju u SDA, da će podržati svakog boljeg, a da je do tada na dispoziciji. Rekao je i da njegova supruga neće biti kandidat za Predsjedništvo.

- Ona jeste energična žena, jeste uvela reda u KCUS, ali član Predsjedništva mora biti neko ko se razumije u diplomatiju, međunarodne odnose - rekao je Izetbegović.

# SDA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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