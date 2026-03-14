U Bihaću održana komemoracija Edinu Deliću Piksiju, dugogodišnjem radijskom voditelju

U Kulturnom centru u Bihaću održan je komemorativni skup u znak sjećanja na Edina Delića Piksija, dugogodišnjeg radijskog voditelja i zaposlenika Radio Bihaća koji je preminuo u 59. godini.

Porodica, prijatelji, kolege i brojni građani okupili su se kako bi mu odali počast i prisjetili se čovjeka čiji je glas godinama bio sastavni dio svakodnevice mnogih slušalaca.

Tokom komemoracije govorili su njegovi bliski saradnici i prijatelji, podsjećajući na njegovu autentičnost, otvoren duh i životnu posebnost po kojoj je bio prepoznatljiv.

Njegov dugogodišnji prijatelj Amarildo Mulić istakao je da je Piksi bio osoba koja je razmišljala i živjela drugačije od većine.

- Bio si jedinstven čovjek, slobodnog duha i svoj na svoj način. Mnogi te, nažalost, nisu uvijek razumjeli niti su prepoznali kakav si zapravo bio - poručio je Mulić.

Edin Delić Piksi ukopan je danas na Gradskom mezarju Humci u Bihaću.