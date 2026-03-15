Enes Karić o noći Lejletul-kadr: Prostranstvo vremena u kome silazi svjetlo Objave

S akšam-namazom sutra, 16. marta, nastupa mubarek noć Lejletul-kadr, noć početka objave Kur'ana i posebne Božije blizine.

Njena vrijednost izražena je u suri El-Kadr, gdje se kaže da je ona "bolja od hiljadu mjeseci".

U predajama koje se prenose od poslanika Muhammeda, a. s., navodi se da je treba tražiti u neparnim noćima posljednje trećine mjeseca ramazana. Ulema je stava da je to najvjerovatnije 27. noć.

Profesor emeritus Enes Karić ukazuje da se motiv noći u Kur’anu javlja na više razina značenja, od najdoslovnijeg do simboličkog.

– Motiv noći, ne samo jedne noći, nego inače mnogih noći, u Kur’anu se često spominje. Ponekad je motiv noći kontrapozicioniran s motivom dana. Lejl – nehar, noć – dan. I prema komentarima Kur’ana, na toj prvoj ljestvici razumijevanja treba shvatiti motiv noći i motiv dana kao jedno meteorološko vrijeme – ističe Karić.

Prema njegovom tumačenju, na tom prvom nivou razumijevanja riječ je o iskustvu koje dijele sva živa bića.

– I to su dvije kazaljke, praktički: noć je jedna kazaljka, dan druga, na jednom nebeskom satu – pojasnio je profesor Karić.

U kur’anskoj simbolici, međutim, noć ne označava samo meteorološko vrijeme. U mnogim značenjima ona se pojavljuje kao metafora duhovne tame ili zablude.

Profesor Karić podsjeća da su i Kur’an i Biblija pisani u slikama razumljivim najširem krugu ljudi.

– Noć se često u Kur’anu prispodobljuje s nečim što je zabluda, tmina, nevjerstvo, stanje u kojem čovječanstvo nije znalo za Boga – pojasnio je.

Ipak, upravo u tom simboličkom prostoru tame Kur’an izdvaja jednu noć koja dobija sasvim drugačije značenje. To je noć u kojoj se objavljuje svjetlost Božije riječi.

– Na dva mjesta karakteristično se izdvaja zapravo opet noć kao ono prostranstvo vremena u kome silazi svjetlo Objave, i to je zapravo Lejletul-kadr – navodi profesor Karić.

U drugom kur’anskom mjestu ova noć nazvana je "mubarek", odnosno blagoslovljenom noći, dok se u suri El-Kadr opisuje kao noć izuzetne duhovne snage.

– Noć koja je bolja od hiljadu mjeseci – podsjeća Karić, naglašavajući da se time ukazuje na jedinstveni značaj objave Kur’ana.

Prema njegovom tumačenju, vrijednost ove noći proizlazi upravo iz tog događaja Objave.

Kur’anska poruka, kako dodaje, pritom naglašava da su Božije knjige, uključujući Kur’an, opisane kao svjetlost koja rasvjetljava ljudski put.

– Zbog toga se u islamskoj tradiciji Lejletul-kadr dočekuje učenjem Kur’ana, namazom i dovom. Vrlo je važno ovu noć provesti upravo u učenju Kur’ana – poručio je Karić, podsjećajući da vjernici mogu učiti originalni arapski tekst, ali i čitati prijevode i razmišljati o njegovim značenjima.

Jer, Lejletul-kadr je noć u kojoj, prema kur’anskom opisu, meleki silaze na Zemlju, a vrijeme do zore ispunjeno je mirom i Božijom milošću. (kraj)