SDA: Vlada FBiH mora hitno pomoći BHRT-u i spriječiti njegovo gašenje

Stranka demokratske akcije (SDA) poručila je u saopćenju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zbog ignorantskog odnosa državne vlasti, dužna hitno reagovati i osigurati sredstva kako bi se spriječila blokada računa državnog javnog servisa.

- Zbog ignorantskog odnosa državne vlasti prema sve izvjesnijem finansijskom kolapsu BHRT-a, Vlada FBiH je dužna hitno reagovati i osigurati sredstva kako bi se spriječila blokada računa državnog javnog servisa. Pozivamo federalnu vlast da hitno iznađe model pomoći kojim bi BHRT opstao do konačne naplate sudskih potraživanja od RTRS-a. S obzirom da federalna vlast u ovoj godini planira građane zadužiti za nove 2,3 milijarde KM, izdvajanje novca potrebnog za spas BHRT-a ne bi smjelo doći u pitanje – kažu iz SDA.

Dodaju da BHRT nije običan medij nego institucija od državnog značaja.

- Njegovo normalno funkcionisanje važno je za zaštitu javnog interesa i stabilnost države, a finansijska održivost javnog RTV sistema jedan je i od uvjeta na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ako vladajuća koalicija na državnom nivou ne želi ponuditi rješenje, onda je obaveza patriotskog dijela te koalicije da preko Vlade FBiH hitno poduzme konkretne mjere za finansijsku stabilizaciju BHRT-a. SDA će nastaviti insistirati na usvajanju izmjena Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH kojim bi se omogućilo finansiranje ove institucije iz državnog budžeta, čime bi se sistemski i trajno riješilo pitanje njenog finansiranja – jasno su poručili u svom saopćenju.