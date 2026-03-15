Opozicija u RS održala sastanak: Predložili da se napravi dogovor oko 4 ključne pozicije, Vukanović burno reagirao

Politička scena u Republici Srpskoj posljednjih dana dobija novu dimenziju nakon informacija o sastancima opozicionih lidera i razgovorima o mogućem zajedničkom nastupu na narednim izborima. Time se ponovo otvara pitanje da li opozicione stranke mogu postići dogovor o jedinstvenoj strategiji.

Na jednom od sastanaka učestvovali su predstavnici više opozicionih partija, a glavna tema bila je mogućnost zajedničkog političkog djelovanja.

Prema informacijama iz političkih krugova, razgovaralo se o modelu u kojem bi stranke nastupile sa jedinstvenim kandidatima i jasnom raspodjelom političkih funkcija.

Dodatne rasprave unutar opozicije pokrenula je liderka Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je iznijela stav da bi dogovor trebalo da obuhvati ne samo dvije ključne funkcije – predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH – već i pozicije premijera te predsjednika Narodne skupštine RS.

Prema toj ideji, Trivićeva sebe vidi na mjestu predsjednice Vlade Republike Srpske, dok bi Nebojša Vukanović bio kandidat za predsjednika Narodne skupštine.

SDS i PDP bi, prema tom prijedlogu, trebalo da se dogovore oko kandidata za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH.

Takav prijedlog izazvao je različite reakcije unutar opozicionog bloka. Vukanović je reagovao vrlo oštro, naglašavajući da opozicija prije svega treba da se usaglasi oko kandidata za ključne funkcije, dok je istovremeno ponovio ambiciju da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH.

Ovakva dešavanja podsjećaju i na političku atmosferu tokom izbora 2022. godine, kada su opozicione stranke također pokušavale usaglasiti zajednički nastup protiv vladajuće strukture.

Analitičari smatraju da će naredni mjeseci pokazati da li opozicione stranke mogu prevazići međusobne razlike i postići jedinstven politički dogovor.

Bez takvog sporazuma, procjenjuje se da će im biti znatno teže da ozbiljnije ugroze vlast na narednim izborima.

Sve će uveliko zavisiti i o tome koga će podržati Beograd. A informacije govore da se Adam Šukalo, sekretar u Vladi Srbije nedavno sastao s Brankom Blanušom, predsjednikom SDS-a i kandidatom za predsjednika RS na prethodnim izborima.

Da li je to svojevrsni signal iz Beograda, ostaje da se vidi.