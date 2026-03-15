Poznato vrijeme klanjanja bajram-namaza u Sarajevu

Ramazanski bajram ove godine obilježava se u petak, 20. marta 2026. godine, jedan od najvećih muslimanskih praznika.

Tog jutra, bajram-namaz na području Sarajeva klanjat će se u 6 sati i 29 minuta.

Muslimani u svojoj tradiciji imaju dva velika mubarek dana odnosno dva bajrama, ramazanski i Kurban-bajram. Ramazanski bajram nastupa 1. ševvala, desetog mjeseca hidžretskog kalendara.

Ovaj bajram posebno je radostan jer muslimani obilježavaju kraj mjeseca posta, ramazana, obnovljena znanja i potvrđenu pokornost Bogu. Bajram traje tri dana.

Tokom Bajrama muslimani posjećuju mezarja, obilaze rodbinu, prijatelje i komšije, te dijele sadaku. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice, drugi dan ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida.

Podsjetimo da je ramazan deveti mjesec muslimanskog kalendara, a njegov početak određuje pojava polumjeseca. Smatra se da je upravo tokom ramazana počelo objavljivanje Kur'ana.