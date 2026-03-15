Sarajevska džamija Rogo Zade: Najmanja u gradu i jedna od najmanjih u Evropi

U sarajevskom naselju Sedrenik, u ulici Rogina, nalazi se jedna od najneobičnijih i najmanjih džamija u Evropi – džamija Rogo Zade. Prema natpisu na ulaznim vratima bogomolje u glavnom gradu BiH, sagrađena je 1660. godine, a njena ukupna površina iznosi nešto više od 50 kvadratnih metara, što je svrstava među najmanje džamije u regionu, a vjerovatno i među najmanje u svijetu, piše Anadolu.

Smještena ispod naselja Sedrenik, ova džamija danas je podsjetnik na dugu historiju Sarajeva. S obzirom na činjenicu da se u okolnim naseljima Sedrenik i Grlića Brdo nalazi više džamija, Rogo Zade džamiju danas posjećuje manji broj džematlija.

Više puta obnavljana

Tokom historije džamija je više puta obnavljana. Najznačajnija restauracija urađena je 1972. godine, kada je objekat proširen u odnosu na prvobitnu veličinu, dok je posljednja obnova obavljena prije desetak godina, čime je džamija dobila izgled kakav ima danas.

Posebnu zanimljivost ovog mjesta predstavlja turbe koje se nalazi uz džamiju, a u kojem se nalaze tri mezara. Prema predanjima, u njima su ukopani muslimani porijeklom iz Mađarske koji su prije otprilike tri stoljeća došli na ove prostore, bježeći od progona u tadašnjoj Mađarskoj. Legenda govori da su među doseljenicima bile i tri imućne porodice koje su, napuštajući svoju domovinu, ostavile svu imovinu iza sebe. Vjeruje se da su neki članovi tih porodica upravo ovdje ukopani, nakon čega je narod izgradio turbe iznad njihovih mezara.

Jedna od neobičnosti ovih mezara jeste oblik nišana, koji su isti s obje strane – i na uzglavnom i na podnožnom dijelu mezara. Smatra se da takav izgled simbolizira progon i stradanje muslimana koji su napustili Mađarsku. Prenešeno je također da su doseljenici na ovo područje donijeli vinovu lozu, pa se dio ovog kraja i danas naziva Vinograd, zbog čega se džamija ponekad naziva i Vinograd džamija.

Oko džamije nalazi se i staro mezarje s dvadesetak nišana. Među ukopanima je i poznati bošnjački historičar Sidki Muvekit Hadžihuseinović, autor znamenitog djela „Tarih-i-Bosna“. Djelo je kasnije objavljeno u Sarajevu pod naslovom „Povijest Bosne“. U mezarju pored džamije ukopani su i drugi značajni ljudi iz ove mahale, među kojima i dugogodišnji imam ove džamije Sejdalija Bećirović, koji je u ovoj džamiji služio čak 40 godina.

Današnji imam džamije Faris ef. Spahić ističe da je upravo skromnost jedna od glavnih karakteristika ovog vjerskog objekta.

„Naša džamija izgrađena je 1660. godine, što potvrđuje natpis na ulazu. Kasnije je obnovljena 1972. godine, a zatim i prije desetak godina. Njena posebnost je veličina, ima oko 50 kvadratnih metara, zbog čega spada među najmanje džamije u regionu, pa i šire“, kazao je Spahić.

Duže od godinu dana

Dodaje da je turbe s tri mezara još jedna od specifičnosti ovog mjesta, ali i simbol historijskih migracija muslimana u Bosnu.

Spahić je imam u ovoj džamiji nešto duže od godinu dana, a u njoj se trenutno redovno klanjaju akšam i jacija namaz. Tokom ramazana aktivnosti su intenzivnije, pa se u džamiji uče mukabele prije ikindije, klanja se teravija, kao i sabah-namaz.

Iako mala, Rogo Zade džamija ostaje važan dio duhovne i kulturne baštine Sarajeva. Prema riječima imama Spahića, džemat je skroman, ali izuzetno složan.

„Mahala je mala, ali je naš džemat vrlo brižan i složan. Atmosfera u džamiji je lijepa i tokom ramazana i mimo njega, što je danas posebno vrijedno“, istakao je Spahić.

Zbog svoje neobične veličine, zanimljive historije i legendi koje je prate, džamiju povremeno posjećuju i gosti iz inostranstva, posebno iz Turske, koji žele saznati više o ovom jedinstvenom vjerskom objektu u srcu Sarajeva.