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SJEDNICA U MODRIČI

Izabrano Predsjedništvo SDS-a: Povratak bivšeg predsjednika stranke Mladena Bosića

Bosić je bio predsjednik SDS-a od 2006. do 2016. godine

Mladen Bosić. Fena

S. S.

15.3.2026

Na sjednici Glavnog odbora Srpske demokratske stranke koja je danas održana u Modriči izabrano je novo Predsjedništvo na prijedlog predsjednika SDS-a Branka Blanuše.

U Predsjedništvo je ponovo imenovan nekadašnji lider ove stranke Mladen Bosić, a snažan zamajac ulovilo je i „istočno krilo“ SDS-a, piše Gerila.

U Predsjedništvo SDS-a izabrani su Branko Blanuša, Jovica Radulović, Biljana Lukić, Boris Luketa, Želimir Nešković, Nikola Kovačević, Ognjen Bodiroga, Nikola Zlojutro, Milan Petrović, Mladen Trivunović, Đorđe Milićević, Marinko Božović, Stevo Drapić, Aleksandra Pandurević, Ljubiša Petrović, Milan Miličević, Mirjana Orašanin, Darko Babalj i Mladen Bosić, prenosi Glas Srpske.

Podsjećamo, Bosić je bio predsjednik SDS-a od 2006. do 2016. godine.

# SDS
# MLADEN BOSIĆ
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