U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Sukob sve žešći, nema pregovora

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Sukob sve žešći, nema pregovora.
Podaci američke mreže za ljudska prava HRANA govore o iranskim žrtvama. U Iranu se srušila jedna od ključnih telekomunikacijskih mreža. Usred internetske blokade mnogi Iranci koriste Starlink.
Čitajte kako je i Ured za borbu protiv korupcije KS nakon pisanja "Avaza" otvorio predmet o korupciji u VIK-u.
Donosimo razgovor s predsjednikom VSTV-a BiH Saninom Bogunićem, koji nam otkriva plan za popravljanje stanja u Tužilaštvu BiH.
Mjesec nakon nesreće: Da li je u tramvaju bio tahograf?
Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH Davor Ivo Stier govori za "Dnevni avaz".
Donosimo i intervju s fudbalerom Nardinom Mulahusejnovićem.
Imam MIZ Brčko Mustafa ef. Gobeljić: Preispitajmo kuda plovi životni brod.
Čitajte i kako je devetogodišnja Nia s porodicom osvojila Kilimandžaro.
Bavimo se i aktivnostima EUROPOL-a: BiH usred lanca ekološkog kriminala.
Na stranicama Globusa bavimo se pitanjem Hormuškog moreuza, glavnog prolaza za brodove s Dalekog istoka.
Na Crnoj hronici izdvajamo: Lopovi u Otesu haraju po kućama u izgradnji, štete petocifrene.
Čitajte i o takmičenju "Hype Zvezde", donosimo intervju s Dinom Dizdarevićem.
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