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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Sukob sve žešći, nema pregovora

Podaci američke mreže za ljudska prava Hrana govore o iranskim žrtvama

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

16.3.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Sukob sve žešći, nema pregovora.

Podaci američke mreže za ljudska prava HRANA govore o iranskim žrtvama. U Iranu se srušila jedna od ključnih telekomunikacijskih mreža. Usred internetske blokade mnogi Iranci koriste Starlink.

Čitajte kako je i Ured za borbu protiv korupcije KS nakon pisanja "Avaza" otvorio predmet o korupciji u VIK-u.

Donosimo razgovor s predsjednikom VSTV-a BiH Saninom Bogunićem, koji nam otkriva plan za popravljanje stanja u Tužilaštvu BiH.

Mjesec nakon nesreće: Da li je u tramvaju bio tahograf?

Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH Davor Ivo Stier govori za "Dnevni avaz".

Donosimo i intervju s fudbalerom Nardinom Mulahusejnovićem.

Imam MIZ Brčko Mustafa ef. Gobeljić: Preispitajmo kuda plovi životni brod.

Čitajte i kako je devetogodišnja Nia s porodicom osvojila Kilimandžaro.

Bavimo se i aktivnostima EUROPOL-a: BiH usred lanca ekološkog kriminala.

Na stranicama Globusa bavimo se pitanjem Hormuškog moreuza, glavnog prolaza za brodove s Dalekog istoka.

Na Crnoj hronici izdvajamo: Lopovi u Otesu haraju po kućama u izgradnji, štete petocifrene.

Čitajte i o takmičenju "Hype Zvezde", donosimo intervju s Dinom Dizdarevićem.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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