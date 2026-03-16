Spisateljica Samra Šakanović-Prgić: Ljude koji služe narodu na visoke pozicije

Datum i mjesto rođenja: 9. januar 1992., Brčko.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam na sat.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih stand-up komičarka.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Administrativna tajnica.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Najdraža pjesma: "Paša moj solidni", Dino Merlin.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarce, vijesti i putopisne emisije.
Šta Vas nervira: Uskogrudnost, predrasude i nacionalizam.
Najdraži grad: Orašje.
Najbolji poklon koji ste dobili: Moje kćeri.
Čega se plašite: Nekompetentnih ljudi na važnim pozicijama.
S kim najradije pijete kafu: S ljudima koji me inspiriraju i motiviraju.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Diana Budisavljević.
Najdraži pisac: Ne bih mogla odabrati samo jednog.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Na visoke pozicije postavila bih ljude koji služe narodu.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Tvoj sin Huckleberry Finn", Bekim Sejranović.
Tim za koji navijate: Moja obitelj je tim za koji uvijek navijam.
Omiljena narodna izreka: „Bolje je samovati neg' s hrđavim drugovati“.
Koje pitanje najviše mrzite: Nema takvog.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: John Keating iz filma „Dead Poets Society“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Francusku, već neko vrijeme je manifestiram.