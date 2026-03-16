Spisateljica Samra Šakanović-Prgić: Ljude koji služe narodu na visoke pozicije

Datum i mjesto rođenja: 9. januar 1992., Brčko.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam na sat.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih stand-up komičarka.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Administrativna tajnica.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Najdraža pjesma: "Paša moj solidni", Dino Merlin.

Šta gledate na televiziji: Dokumentarce, vijesti i putopisne emisije.

Šta Vas nervira: Uskogrudnost, predrasude i nacionalizam.

Najdraži grad: Orašje.

Najbolji poklon koji ste dobili: Moje kćeri.

Čega se plašite: Nekompetentnih ljudi na važnim pozicijama.

S kim najradije pijete kafu: S ljudima koji me inspiriraju i motiviraju.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Diana Budisavljević.

Najdraži pisac: Ne bih mogla odabrati samo jednog.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Na visoke pozicije postavila bih ljude koji služe narodu.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Tvoj sin Huckleberry Finn", Bekim Sejranović.

Tim za koji navijate: Moja obitelj je tim za koji uvijek navijam.

Omiljena narodna izreka: „Bolje je samovati neg' s hrđavim drugovati“.

Koje pitanje najviše mrzite: Nema takvog.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: John Keating iz filma „Dead Poets Society“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Francusku, već neko vrijeme je manifestiram.