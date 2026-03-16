Još jedna presuda protiv Dodika: Utvrđeno da je diskriminirao LGBTI osobe svojim izjavama

Iz Sarajevskog otvorenog centra (SOC), organizacije koja radi na unaprjeđenju ljudskih prava LGBTI osoba i žena, saopćeno je da je donesena prvostepena presuda u predmetu koji je SOC pokrenuo 2023. godine protiv Milorada Dodika zbog diskriminatornih izjava prema LGBTI osobama.

Osnovni sud u Banjoj Luci utvrdio je da je tuženi, izjavama u medijima, u nekoliko navrata u martu 2023. godine izvršio diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. Uslijed toga je došlo do stvaranja neprijateljskog i uvredljivog okruženja.

Tadašnji predsjednik Republike Srpske javno je davao diskriminatorne izjave protiv LGBTI osoba, uoči ali i nakon događaja koji je bh. povorka ponosa planirala održati u Banjoj Luci. Iz SOC-a podsjećaju da su 18. marta 2023. huligani napali LGBTI aktiviste i aktivistkinje u Banjoj Luci.

- Između ostalog, Dodik je izjavio: “Svim aktivistima te grupacije treba zabraniti pristup školama da propagiraju takve stvari, da se iz udžbenika izbaci sadržaj te vrste, a čak i da pokušamo da vidimo kako kroz mreže da to regulišemo jer je sve ekspanzivnije prisustvo takvih sadržaja i ja mislim da to zagađuje javni prostor, društveni prostor i ja mislim da to treba eliminisati.”.

Također je izjavio: “Ja i dalje ostajem protiv tih ljudi, odnosno protiv onog što propagiraju, nemam ništa protiv tih ljudi, oni su slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju šta hoće, tužite me nikakav problem nije” i "Imate mjesta, ostrva po svijetu gdje je to normalnost, izvolite, pređite živite tamo" - navodi SOC.

Presuda važna

Sarajevski otvoreni centar smatra da je ta presuda važna jer potvrđuje da javni govor političara, koji poziva na isključivanje i stigmatizaciju LGBTI osoba, nije prihvatljiv i može imati ozbiljne posljedice.

- Ova presuda, iako tek prvostepena, predstavlja simboličan ali značajan iskorak i podsjetnik da niko ne treba biti iznad zakona. Zakoni ove države trebaju štititi sve njene građane i građanke, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo lično svojstvo - kaže Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.

- Ohrabrujuće je da je Osnovni sud u Banja Luci dosljedno primjenio izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima. Značajno je da sudovi u Bosni i Hercegovini sve jasnije primjenjuju princip da nijedan političar, bez obzira na funkciju koju obavlja, nema neograničeno pravo na slobodu izražavanja ukoliko se takvim izjavama krši pravo na jednako postupanje LGBTI osoba ili bilo koje druge manjinske ili ranjive društvene grupe ili pojedinca - kazala je advokatica, koja zastupa Sarajevski otvoreni centar u tom predmetu Dženana Hadžiomerović.

Generalizacija

U presudi je posebno naglašeno da je tuženi, u vrijeme spornih izjava, bio nosilac najviše izvršne funkcije u Republici Srpskoj te da se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, od političara i nosilaca javnih funkcija očekuje se viši stepen odgovornosti u javnom govoru jer njihove izjave imaju značajan društveni utjecaj, mogu legitimisati netrpeljivost prema manjinskim grupama i utjecati na ponašanje drugih aktera u društvu.

Također, u presudi se navodi da sporne izjave sadrže elemente generalizacije cijele društvene grupe, stigmatizacije i deligitimizacije njihovog prisustva u javnom prostoru i društvu te pozivaju na njihovo institucionalno i društveno isključenje i kao takve, po svojoj sadržini i efektu, prevazilaze granice ličnog vrijednosnog suda.

- Sud je zabranio Dodiku svako dalje poduzimanje istih ili slični radnji kojima se krši ili može prekršiti pravo na jednako postupanje prema članovima LGBTI zajednice - saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra.