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RADNA POSJETA

Bećirović u Briselu: Cilj je naglasiti opredijeljenost za članstvo u NATO-u

Članstvo u ovoj alijansi posmatra se kao važna garancija dugoročne stabilnosti

Denis Bećirović. Ustupljena fotografija

Dž. R.

16.3.2026

Denis Bećirović prvog dana na dužnosti predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) boravi u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu, gdje će naglasiti stratešku opredijeljenost BiH ka euroatlantskim integracijama i članstvu u NATO-u.

Tokom prvog dana predsjedavanja Predsjedništvom BiH, Bećirović boravi u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu, s fokusom na euroatlantski put BiH.

U okviru posjete on naglašava da je strateška opredijeljenost države usmjerena ka dubljoj saradnji i integracijama unutar NATO struktura.

Bećirović će u Briselu posebno apostrofirati da je članstvo u NATO-u jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta BiH.

Prema navodima, članstvo u ovoj alijansi posmatra se kao važna garancija dugoročne stabilnosti, sigurnosti i ekonomskog razvoja države.

Odluka da se Brisel posjeti na samom početku predsjedavanja šalje poruku međunarodnim partnerima o jasnom strateškom opredjeljenju Bosne i Hercegovine. Na taj način saveznicima se signalizira da država želi stabilnost, saradnju i nastavak reformi potrebnih za dublju integraciju u NATO strukture, ali i u Evropsku uniju, navode iz ureda Bećirovića.

Tokom boravka u sjedištu Alijanse predviđeni su sastanci Denisa Bećirovića sa visokim zvaničnicima NATO-a.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# BRISEL
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