Koji je razlog ostavke Save Minića: Vlada nije legalna, treći put se ponavlja procedura

Savo Minić je danas podnio ostavku na poziciju premijera entiteta Republike Srpske, a na press konferenciji je kazao da je ovo bio nužni korak.

Dodao je da je dobio obećanje od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da će ponovo biti predložen za mandatara. Ovaj put mandat će morati dobiti od predsjednika RS-a Siniše Karana, s obzirom da je prošli put Minić mandat dobio od v.d. predsjednice Ane Trišić-Babić.

Upravo je taj detalj problematizovan te upućen na odlučivanje Ustavnom sudu BiH od SDA, naglašavajući da vršilac dužnosti predsjednika RS-a ne može imenovati mandatara. Očito je da su u vlasti RS-a toga postali svjesni pa već treći put ponavljaju istu proceduru.

- Obavio sam razgovor i sa predstavnicima političkih partija koji su većina u RS-u i dobio podršku. Sve vrijeme smo imali problem da su oni koji ne žele dobro RS-u dovodili u pitanje legalnost i legitimitet vlade RS-a. Ona je uvijek bila legalna, i prvi put. Ali, šta ja imam od toga što to znam kada imamo zbog toga štetu koja se direktno odnosi na institucije RS-a i građane - rekao je.

Kako je dodao, ovo je samo poruka "da nas ništa ne može zaustaviti" i da RS pokazuje političku moć i stabilnost.

- Svi ambasadori koji su mi dolazili proteklih dana mi kažu da je vlada RS-a upitna. Na kraju krajeva ima onih koji su slijepi pa ne vide da je to direktna šteta građanima cijele Bosne i Hercegovine. Ovo je ključni razlog zbog kojeg sam se odlučio na ovaj potez. Obaviješteni su svi koji trebaju biti obavješteni. Ni meni ovo sve skupa nije ugodno. Ali, politika ne podrazumijeva ugodnost nego nužne poteze. Stavljamo van snage sve priče oko moguće krize u RS-u. Nije nam ostalo još puno vremena u ovom sastavu vlade. Ovo je procjena političke zrelosti i snage. Kada je u pitanju RS, poruka za sve one koji nas vole i ne vole - idemo naprijed i ništa nas ne može zaustaviti - rekao je.