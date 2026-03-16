Duraković podnio krivičnu prijavu: Istražiti zakonitost finansiranja firme za lobiranje u Americi

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković podnio je danas Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci krivičnu prijavu protiv NN lica zbog sumnje na nezakonito raspolaganje budžetskim sredstvima Republike Srpske u vezi sa angažovanjem i finansiranjem lobističke kompanije RRB Strategies LLC u Sjedinjenim Američkim Državama.

U prijavi se od Tužilaštva traži da ispita zakonitost postupanja nadležnih službenih i odgovornih lica u institucijama entiteta Republika Srpska koja su eventualno učestvovala u donošenju odluka o angažovanju te kompanije i isplati budžetskih sredstava za ove namjene.

Prema dostupnim javnim informacijama, kompanija RRB Strategies LLC angažovana je za lobističke i komunikacijske aktivnosti uime institucija entiteta Republika Srpska u SAD-u. Međutim, u javnosti nisu dostupne potpune informacije o pravnom osnovu takvog angažmana, postupku kroz koji je donijeta odluka o finansiranju, niti o iznosu sredstava koja su eventualno izdvojena iz budžeta Republike Srpske.

- Javnost mora da zna: ko je donio odluku o angažovanju navedene kompanije, na osnovu kojeg pravnog akta je takva odluka donesena, da li je proveden odgovarajući postupak javne nabavke ili drugi zakonom propisan postupak, koji je iznos budžetskih sredstava eventualno isplaćen, iz kojeg budžetskog programa ili institucije su sredstva obezbijeđena, ko je potpisao ugovore i odobrio isplate. Zar je moguće da svi prihvatamo da se ovo lobiranje dešava te da se pare za to osiguravaju iz budžeta, iz narodne kase u koju jednako doprinose svi građani, poreski obveznici, koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ne može i neće proći - kazao je Duraković.

On je u prijavi naveo da postoji osnov sumnje da su određena službena ili odgovorna lica mogla zloupotrijebiti službeni položaj ili ovlaštenja ukoliko su budžetska sredstva entiteta Republika Srpska korištena bez transparentnog postupka i mimo zakonskih procedura.

Tužilaštvu je predloženo da pribavi svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na angažovanje kompanije RRB Strategies LLC, sasluša odgovorna lica u institucijama entiteta Republika Srpska, te po potrebi pribavi i međunarodnu dokumentaciju o registraciji i djelovanju navedene kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama. Duraković je istakao da je cilj podnošenja prijave utvrđivanje činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih institucija.

- Javna sredstva moraju biti korištena transparentno i u skladu sa zakonom. Zbog toga je važno da nadležne pravosudne institucije ispitaju sve okolnosti u vezi sa eventualnim finansiranjem lobističkih aktivnosti iz budžeta entiteta Republika Srpska. Niko nije smio ovo pitanje postaviti Tužilaštvu u Banjoj Luci. I s razlogom se njima obraćam, neka oni daju odgovor što ne pokreću istragu po ovom pitanju. Dakle, nemoj da je nekome krivo ovdje Sarajevo. Ovi ljudi su uzeli novac iz budžeta RS-a te njime finansirali kompaniju u SAD-u čiji rad ne donosi ništa dobro ni korisno za građane RS-a. Kad to tako posložite, možda Banjalučanima, Dobojlijama, Zvorničanima, Paljanima, Trebinjcima, bude jasnije da ih ovdje neko pravi budalom. Ako trebam ja biti taj koji će im to naglas reći, evo rekao sam - naveo je Duraković.

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska poručio je da očekuje da Tužilaštvo postupi profesionalno i nepristrasno, te utvrdi sve relevantne činjenice i eventualnu odgovornost odgovornih lica.