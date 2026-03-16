Šef Delegacije EP za odnose s BiH Davor Ivo Stier: Nije kasno za iskorak ka EU

Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatra tokom dvodnevne sjednice danas i sutra izvještaje o napretku zemalja kandidatkinja za članstvo u EU. U nacrtu izvještaja za BiH se konstatira da je napredak usporen političkim blokadama i neusvajanjem ključnih zakona u oblasti pravosuđa.

Nema vremena

Zastupnik u EP i predsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom Davor Ivo Stier upozorava da ne treba gubiti dodatno vrijeme, jer već je prošlo više od dvije godine otkako je Evropsko vijeće postavilo minimalne uvjete za početak pristupnih pregovora s BiH, a oni još nisu ispunjeni.

- Činjenica da je BiH u izbornoj godini ne bi se trebala koristiti kao alibi za odgađanje donošenja pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača. S druge strane, nakon dosta muka i odgode donesena je Reformska agenda, ali znamo da se sredstva iz Plana rasta ne mogu povući dok se ne ratificiraju dva instrumenta i ne imenuje nacionalni koordinator. Neke druge zemlje su novu geopolitičku situaciju iskoristile da naprave iskorak u približavanju EU, to, nažalost, nije slučaj s BiH. To nije dobro ni za BiH, ni za jugoistok Evrope – kaže Stier za “Avaz”.

Nema rezona

Stier je saglasan s nedavnom izjavom šefa Delegacije EU u BiH Luiđija Soreke (Luigi Soreca) da je krajnji trenutak za donošenje potrebnih odluka i smatra da je važno fokusirati se na sljedeći korak, a ne trošiti vrijeme na “filozofske rasprave”.

- Hajdemo se fokusirati na ono što nedostaje da bi BiH mogla ratificirati dva instrumenta i povući sredstva iz Plana rasta. Doista ne vidim nijedan politički rezon da se to ne uradi, bez obzira što je ovo izborna godina. Od takve ratifikacije niko ne bi imao političke štete, a svi bi imali koristi. Dobar iskorak bilo bi usvajanje instrumenata iz Plana rasta u narednih par dana. To bi pokazalo da ova godina neće biti izgubljena i to bi otvorilo perspektivu i za zakone koji se moraju donijeti. Mora se imati u vidu da Evropa neće čekati te dogovore. Bila bi doista šteta da sada, kada je proširenje na dnevnom redu, BiH tu šansu ne iskoristi – ističe Stier.

Gorući problem

S problemima zbog kojih se pripremaju za nove proteste ne bi se suočavali prijevoznici da su na vrijeme provedene reforme i da je BiH danas članica EU i u Šengenu. Stier ovaj problem smatra gorućim.

- Ovo što imamo danas moguće je poboljšati s nekim prijedlozima, poput onih koje Hrvatska upućuje u proceduru, da se vozačima kamiona omogući dugoročni boravak. Ključno je približavanje BiH EU. Vidimo da, bez obzira što u političkim strukturama BiH nema dovoljno snage ili želje da se donose potrebne odluke, većina ljudi u BiH – i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, u jednom i u drugom entitetu, većinski podržavaju i vide BiH u EU. To treba definitivno i političke strukture potaknuti da dođu do dogovora – ističe Stier.