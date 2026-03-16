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ORGANIZIRANO

Operacija EUROPOL-a na pet kontinenata: BiH usred lanca ekološkog kriminala

EUROPOL je prošle sedmice predstavio rezultate akcije „Custos Viridis“, kojom je tokom 2025. godine obuhvaćena čak 71 država na pet kontinenata

Ozbiljan organizovani kriminal. EUROPOL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.3.2026

EUROPOL je prošle sedmice predstavio rezultate akcije „Custos Viridis“, kojom je tokom 2025. godine obuhvaćena čak 71 država na pet kontinenata. Radilo se o globalnoj operaciji protiv organiziranih kriminalnih mreža uključenih u trgovinu otpadom, zagađenje, pranje novca i korupciju.

Prekogranične rute

U akciji je provedeno 1.048 inspekcija, uhapšeno 337 osoba, zaplijenjeno 127.149 tona otpada, 602 tone zagađujućih supstanci, 75 tona sredstava za zaštitu bilja i 2,3 tone žive, te blizu 10 miliona eura u gotovini i na bankovnim računima.

U akciji uhapšeno 337 osoba. EUROPOL

Viša analitičarka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC), Anesa Agović Đozo kaže da je operacija pod vodstvom EUROPOL-a potvrdila ono na šta stručnjaci godinama upozoravaju - okolišni kriminal nije sporedna pojava, već ozbiljan oblik organiziranog kriminala koji generira ogromnu dobit i nanosi dugoročnu štetu društvu, ekonomiji i javnom zdravlju.

Agović Đozo: Kompleksne prekogranične rute. Facebook

- Posebno je važno što su u akciji učestvovale i zemlje zapadnog Balkana, uključujući BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Operacija je otkrila kompleksne prekogranične rute – ilegalni gas je ulazio u EU iz Azije preko zapadnih granica i Sjeverne Afrike, dok su iz EU ilegalno izvoženi otpadna vozila, tekstil i elektronski otpad u Afriku, Aziju i Južnu Ameriku – kaže Agović.

"Biznis modeli"

Dodaje da je operacija bila usmjerena na ilegalnu trgovinu otpadom, zagađenje, nezakonitu eksploataciju prirodnih resursa i druge oblike ekološkog kriminala. Ekološki kriminal danas predstavlja jednu od najprofitabilnijih oblasti organiziranog kriminala u Evropi.

- Ilegalna trgovina otpadom, nezakonita sječa šuma, eksploatacija šljunka i pijeska, te zagađenje voda i tla postali su unosni „biznis modeli“ za kriminalne grupe. Prema nalazima izvještaja o Zapadnom Balkanu, ove aktivnosti nisu izolovani incidenti, već sistematski obrasci djelovanja koji često uključuju korupciju, zloupotrebu javnih ovlaštenja i prekograničnu saradnju kriminalnih aktera. U BiH, kao i u drugim zemljama regiona, slab nadzor nad upravljanjem otpadom, nedovoljni kapaciteti inspekcijskih organa i kompleksna administrativna struktura stvaraju pogodno tlo za zloupotrebe - ističe Agović Đozo.

Europolova akcija pokazuje i da EU prepoznaje Zapadni Balkan kao važan segment u lancu ekološkog kriminala.

# EUROPOL
# BIH
# ANESA AGOVIĆ ĐOZO
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