Operacija EUROPOL-a na pet kontinenata: BiH usred lanca ekološkog kriminala

U akciji je provedeno 1.048 inspekcija, uhapšeno 337 osoba, zaplijenjeno 127.149 tona otpada, 602 tone zagađujućih supstanci, 75 tona sredstava za zaštitu bilja i 2,3 tone žive, te blizu 10 miliona eura u gotovini i na bankovnim računima.

EUROPOL je prošle sedmice predstavio rezultate akcije „Custos Viridis“, kojom je tokom 2025. godine obuhvaćena čak 71 država na pet kontinenata. Radilo se o globalnoj operaciji protiv organiziranih kriminalnih mreža uključenih u trgovinu otpadom, zagađenje, pranje novca i korupciju.

Viša analitičarka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC), Anesa Agović Đozo kaže da je operacija pod vodstvom EUROPOL-a potvrdila ono na šta stručnjaci godinama upozoravaju - okolišni kriminal nije sporedna pojava, već ozbiljan oblik organiziranog kriminala koji generira ogromnu dobit i nanosi dugoročnu štetu društvu, ekonomiji i javnom zdravlju.

- Posebno je važno što su u akciji učestvovale i zemlje zapadnog Balkana, uključujući BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Operacija je otkrila kompleksne prekogranične rute – ilegalni gas je ulazio u EU iz Azije preko zapadnih granica i Sjeverne Afrike, dok su iz EU ilegalno izvoženi otpadna vozila, tekstil i elektronski otpad u Afriku, Aziju i Južnu Ameriku – kaže Agović.

"Biznis modeli"

Dodaje da je operacija bila usmjerena na ilegalnu trgovinu otpadom, zagađenje, nezakonitu eksploataciju prirodnih resursa i druge oblike ekološkog kriminala. Ekološki kriminal danas predstavlja jednu od najprofitabilnijih oblasti organiziranog kriminala u Evropi.

- Ilegalna trgovina otpadom, nezakonita sječa šuma, eksploatacija šljunka i pijeska, te zagađenje voda i tla postali su unosni „biznis modeli“ za kriminalne grupe. Prema nalazima izvještaja o Zapadnom Balkanu, ove aktivnosti nisu izolovani incidenti, već sistematski obrasci djelovanja koji često uključuju korupciju, zloupotrebu javnih ovlaštenja i prekograničnu saradnju kriminalnih aktera. U BiH, kao i u drugim zemljama regiona, slab nadzor nad upravljanjem otpadom, nedovoljni kapaciteti inspekcijskih organa i kompleksna administrativna struktura stvaraju pogodno tlo za zloupotrebe - ističe Agović Đozo.

Europolova akcija pokazuje i da EU prepoznaje Zapadni Balkan kao važan segment u lancu ekološkog kriminala.