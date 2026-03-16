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RJEŠENJE SUDA

Produžene mjere zabrane Munjiću, Huseinović-Ajanović, Mušinoviću i Ohranoviću

Osumnjičeni su upozoreni da im se u slučaju kršenja izrečenih mjera može odrediti mjera pritvora

Vahidin Munjić. RSE

M. Až.

16.3.2026

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog postupajućeg federalnog tužioca, donio je rješenje kojim se utvrđuje dalja potreba za primjenom pojedinih mjera zabrane ranije izrečenih osumnjičenima u predmetu protiv Vahidina Munjića i drugih.

Rješenjem Suda osumnjičenoj Arijani Huseinović-Ajanović i osumnjičenom Ervinu Mušinoviću i dalje je zabranjeno obavljanje određenih službenih dužnosti, i to: Huseinović-Ajanović obavljanje bilo koje službene funkcije u okviru Vlade Federacije BiH, a Mušinoviću obavljanje bilo koje službene funkcije u okviru Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova FbiH.

Također, osumnjičenima Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću i Ervinu Mušinoviću zabranjeno je posjećivanje i približavanje službenim prostorijama Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova FbiH na udaljenost manju od 100 metara, dok je osumnjičenoj Arijani Huseinović-Ajanović zabranjeno približavanje službenim prostorijama Vlade FbiH na udaljenost manju od 100 metara.

Sud je istovremeno izrekao mjeru zabrane međusobnog sastajanja osumnjičenih Vahidina Munjića, Muhameda Ohranovića, Arijane Huseinović-Ajanović i Ervina Mušinovića, kao i zabranu sastajanja sa osumnjičenom Mirelom Bubalo, te određenim drugim licima, uz obavezu održavanja međusobne udaljenosti od najmanje 100 metara.

Kontrolu poštivanja izrečenih mjera vršit će nadležne policijske institucije, a osumnjičeni su upozoreni da im se u slučaju kršenja izrečenih mjera može odrediti mjera pritvora.

Istim rješenjem ukinute su mjere zabrane koje su se odnosile na osumnjičene Vahidina Munjića i Muhameda Ohranovića, a koje su se odnosile na zabranu obavljanja službenih dužnosti u okviru Federalne uprave policije.

# VAHIDIN MUNJIĆ
# ERVIN MUŠINOVIĆ
# ARIJANA HUSEINOVIĆ-AJANOVIĆ
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