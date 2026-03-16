Mustafa ef. Gobeljić, glavni imam MIZ Brčko distrikt, za "Avaz": Preispitajmo se kuda naš ramazanski i životni brod plovi

U poslijeratnom periodu u Brčko distriktu BiH obnovljeno je svih šest porušenih džamija, a izgrađene su i nove u Ivicima, Gluhakovcu i Klancu, te Divanhana, hotel i obnovljena zgrada MIZ zbog čega se ljudi koji se brinu o radu i aktivnostima MIZ u Brčkom, imaju čime i pohvaliti. U tom ozračju protiče i ramazan, o čemu smo razgovarali s glavnim imamom MIZ Brčko Mustafom ef. Gobeljićem. S malim zakašnjenjem, ef. Gobeljić se u razgovoru za „Avaz“ osvrnuo na Bedr.

Svakodnevne pobjede

- Prije nekoliko noći smo obilježili jednu od značajnih ramazanskih noći – Lejletul-Bedr. U iščekivanju smo najodabranije noći u jednoj hidžretskoj godini – Lejletul-kadr. Između ovih dviju noći - Bedra i Kadra - je deset dana mubarek mjeseca ramazana. To su dani kada intenziviramo svoja preispitivanja kuda naš ramazanski i životni brod plovi. Šta smo mi to iz prebogate ramazanske riznice zahvatili? A koliko god zahvatimo, njeno bogatstvo i raskoš se neće nimalo umanjiti – kazao je ef. Gobeljić.

Ramazanski post, teravih namaz, mukabele, sadekatul-fitr, iftari, sehuri, izvršavanje dužnosti zekata, dijeljenje uobičajene sadake, lijepo mišljenje o svojoj braći i sestrama, lijepa riječ, korisno djelo, prema riječima efendije Gobeljića, sve su to neponovljivi dragulji ovog mubarek mjeseca.

- I dok se odmičemo od noći Lejletul-Bedr, prisjećamo se njezinog historijskog značaja i težine. Prisjećamo se generacije koja je iznijela tu pobjedu i položila taj veličanstveni ispit. Ako bi naše prisjećanje na Bedr ostalo samo u okviru ovog historijskog aspekta, priča o Bedru bi ostala nezavršena. Lijepo je prisjećati se Bedra, te veličanstvene pobjede i veličanstvene generacije koja ju je iznijela. Ako ovom važnom događaju i datumu pristupimo na način da svaka generacija muslimana ima svoj Bedr, svoj zadatak, svoj ispit, tada će priča o Bedru biti upotpunjena – naglasio je ef. Gobeljić.

Mustafa ef. Gobeljić, osvrnuo se na zadatke koji u ramazanu, ali i svakog dana u godini, stoje pred nama. U prvom redu brizi o porodici, njenoj čvrstini i stabilnosti, te brizi o djeci.

Briga o porodici

- Bedr svakog od nas, jest najvažniji zadatak i najvažniji ispit koji stoji pred nama, koji moramo položiti s uspjehom. U ovom vremenu naš najveći ispit i izazov jest očuvanje i briga o našim porodicama. To podrazumijeva, prije svega, brigu o čuvanju i izgradnji čvrste i stabilne bračne zajednice. Iz čvrste i stabilne bračne zajednice, razvija se čvrsta i stabilna porodica. Dužnost roditelja je da brinu o sveukupnom razvoju svoje djece: fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duhovnom i intelektualnom. Ko se na ovakav, cjelovit način brine o svojoj djeci, brine se na pravi način. Naš Bedr, ili naš najvažniji zadatak su i naši roditelji. Briga o roditeljima i ispunjavanje dužnosti prema njima, spada u sami vrh prioriteta u islamu. Kur'an snažno naglašava obavezu poslušnosti i lijepog ophođenja prema roditeljima – objasnio je ef. Gobeljić.

Ramazan, koji traje, izvanredna je prilika za naša preispitivanja u svim aspektima našeg života, a sve što vjera i život znače, može se, na neki način situirati u dvije ravni – vertikalnu i horizontalnu. Ili, drugim riječima kazano – naš odnos prema dragom Bogu i naš odnos prema ljudima. Mi bismo u svakom svom danu trebali analizirati naš hod ovim dvjema stazama kojima se stiže do Božije blizine i zadovoljstva.

Očistiti srca

I dok iščekujemo blagoslovljenu noć Lejletul-kadr, naša srca treba očistiti i pripremiti za prihvatanje brojnih darova koje nam ova noć pruža. A samo čista posuda može primiti neki sadržaj, a da on ne izgubi svoju autentičnost i ljepotu.