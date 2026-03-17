Edin Džeko, najbolji bh. fudbaler, slavi 40. rođendan

Na današnji dan 1986. godine, u Sarajevu je rođen Edin Džeko, najbolji bosanskohercegovački fudbaler, kojem su bh. navijači dali nadimak Dijamant. Karijeru je počeo u fudbalskom klubu Željezničar, te sa 17 godina ubilježio prvi nastup za seniorsku ekipu (pod vodstvom Amara Osima), u tadašnjem Kupu Uefa (Liga Evrope) protiv škotskog Heartsa. Za Željezničar je odigrao 40 utakmica. Godine 2005., sa 18 godina odlazi u Teplice (Češka), gdje pokazuje svoj talent i u 43 meča postiže 17 golova. Krajem sezone 2006/2007. proglašen je najboljim stranim igračem u Češkoj. Njegove odlične igre zapazio je njemački stručnjak Feliks Magat (Felix Magath), te u transferu vrijednom četiri miliona eura dovodi Džeku u Vfl Volfsburg, koji u tandemu sa Zvjezdanom Misimovićem u drugoj sezoni osvaja Bundesligu. U Volfsburgu u 111 mečeva Đeko je postigao nevjerovatnih 66 golova i tako ostao upisan u historiju Volfsburga kao najbolji strijelac. U sezoni 2009/2010. Osvojio je laskavu titulu najboljeg strijelca Bundeslige s 22 postignuta gola. Jedan od najskupljih igrača u historiji Balkana Godine 2011., postaje član engleskog Mančester sitija, a u redove ovog bogatog tima doveden je transferom vrijednim 27,5 miliona funti. Tako je Edin Džeko postao jedan od najskupljih igrača u historiji Balkana. Već u prvoj sezoni osvaja FA kup, najstarije takmičenje na Otoku, da bi u narednoj sezoni osvojio i englesku Premier ligu. Nakon četiri sezone provedene u engleskom klubu, 2015. godine potpisuje ugovor s italijanskom Romom. U ljeto 2021. potpisuje za Inter, a nakon dvije godine prelazi u turski klub Fenerbahče. Krajem januara ove godine Džeko je potpisao za njemački Šalke. Za A reprezentaciju BiH Džeko je debitovao 2. juna 2007. godine, protiv reprezentacije Turske, kada je postigao i svoj prvi gol (3:2). Danas je kapiten i najbolji reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Marko Aurelije Antonije . Dnevno.hr Marko Aurelije Antonije . Dnevno.hr

Umro rimski filozof i car Marko Aurelije Antonije 180. - Umro rimski filozof i car Marko Aurelije Antonije, koji je suzbio germansku invaziju na Rimsko carstvo. Njegove bilješke na grčkom jeziku u vidu aforizama, vođene na brojnim ratnim pohodima u Evropi i Aziji, filozofska introspekcija i razmišljanja o etici, objavljeni posmrtno u 12 knjiga naslova "Samom sebi", vijekovima su bile jedno od najčitanijih štiva. 1406. - Preminuo Ibn Haldun, arapski historičar i filozof, utemeljitelj sociološke nauke. Za razliku od većine arapskih učenjaka, Ibn Haldun je za sobom ostavio malen broj djela, ne uzimajući u obzir njegovu historiju svijeta „Kitab al-`ibar“. Iz ostalih izvora poznato je nekoliko drugih djela uglavnom sastavljenih za vrijeme njegovog boravka u sjevernoj Africi i Španiji. Svoju prvu knjigu „Lubab al-muhassal“ - komentar na teologiju ar-Razija - napisao je s 19 godina pod nadzorom svoga učitelja Al-Abilija u Tunisu. Mnogi historičari su saglasni da je on najveći filozof historije islamskog kulturnog kruga, a njegova ciklička koncepcija razvoja društva jedna od temeljnih općih shema historije. 1834. - Rođen njemački inžinjer Gotlib Vilhelm Dajmler (Gottlieb Wilhelm Daimler), koji je 1883. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. Taj motor je omogućavao brzinu vozila od 18 kilometara na sat. Osnovao je 1890. kompaniju "Deimler Motoren-Gesellschaft ", koja se 1926., 26 godina nakon njegove smrti, ujedinila s fabrikom Karla Benca (Benz) u kompaniju "Daimler-Benz", proizvođača prestižnih automobila Mercedes. 1846. - Umro njemački astronom i matematičar Fridrih Vilhelm Besel (Friedrich Wilhelm Bessel), osnivač i prvi direktor Kenigsberške opservatorije, koji je izračunao putanju Halejeve komete i prvi utvrdio promjenljivost kretanja Sirijusa i Prokijusa te zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji. 1853. - Preminuo Johan Kristijan Andreas Dopler (Johann Christian Andreas Doppler), austrijski matematičar i fizičar, profesor fizike u Šemnicu i Beču. Godine 1842., objavio je raspravu „O obojenoj svjetlosti dvostrukih zvijezda“ (Über das farbige Licht der Doppelsterne), u kojoj je obradio pojavu koja nosi njegovo ime (Doplerov efekt).

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