Hasanović: Pozadina ostavke Save Minić zapravo je planirano zaduženje RS u inostranstvu

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović istaknuo je danas da je bivši predsjednik RS Milorad Dodik potvrdio da pozadina ostavke premijera Save Minić zapravo planirano zaduženje RS u inostranstvu.

- U svjetlu današnjih izjava stvari postaju jasnije. Ranije sam upozorio da će u aprilu 2026. godine Republika Srpska morati vratiti oko 600 miliona KM duga koji ne može prebaciti na nivo Bosna i Hercegovina - rekao je Hasanović, saopćeno je iz njegovog kabineta.

Po njegovim riječima, danas je i Milorad Dodik potvrdio da je pozadina ostavke premijera Save Minić zapravo planirano zaduženje RS u inostranstvu, uz obrazloženje da vlast želi biti “legitimna” za takav potez.

- Jasno je da politički potezi kojima svjedočimo nisu slučajni. Velike obaveze koje dolaze već ove godine stvaraju pritisak za novo zaduženje, a sada se pokušava stvoriti politički i pravni okvir da se to zaduženje provede. April 2026. bit će pravi test stvarnog stanja javnih finansija RS za koje tvrdim da nisu dobre - naveo je Hasanović.