Zajednički iftar na otvorenom u staroj gradskoj jezgri Mostara

U prelijepoj staroj gradskoj jezgri Mostara održan je zajednički iftar u okviru manifestacije "Ramazan u Mostaru", jedne od najprepoznatljivijih i najljepših ramazanskih aktivnosti u ovom gradu.

Pozivajući sve sugrađane na iftar na otvorenom, organizatori su poručili da je ovaj događaj prilika za promociju zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Okupljeni su svojim prisustvom uveličali ovu posebnu ramazansku atmosferu, dijeleći zajednički duh posta i iftara.

Manifestacija "Ramazan u Mostaru" svake godine okuplja ljude različitih generacija i vjera, stvarajući prostor za zajedničko slavljenje i međusobno razumijevanje.