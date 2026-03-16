Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAMAZANSKA TRADICIJA

Zajednički iftar na otvorenom u staroj gradskoj jezgri Mostara

Okupljeni su svojim prisustvom uveličali ovu posebnu ramazansku atmosferu, dijeleći zajednički duh posta i iftara

Zajednički iftar na otvorenom - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
Anadolija

16.3.2026

U prelijepoj staroj gradskoj jezgri Mostara održan je zajednički iftar u okviru manifestacije "Ramazan u Mostaru", jedne od najprepoznatljivijih i najljepših ramazanskih aktivnosti u ovom gradu.

Pozivajući sve sugrađane na iftar na otvorenom, organizatori su poručili da je ovaj događaj prilika za promociju zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Okupljeni su svojim prisustvom uveličali ovu posebnu ramazansku atmosferu, dijeleći zajednički duh posta i iftara.

Manifestacija "Ramazan u Mostaru" svake godine okuplja ljude različitih generacija i vjera, stvarajući prostor za zajedničko slavljenje i međusobno razumijevanje.

# IFTAR
# MOSTAR
# RAMAZAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.