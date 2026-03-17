Bećirović razgovarao s Koštom: Rekao mu da SNSD i HDZ blokiraju usvajanje ključnih reformskih zakona

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom (Costa) u sjedištu evropskih institucija u Briselu.

Bećirović je istakao da je svoju prvu radnu posjetu nakon preuzimanja predsjedavanja Predsjedništvom BiH započeo upravo u Briselu, kako bi poslao snažnu poruku o čvrstoj opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za evropske i evroatlantske integracije. Također, Bećirović je izrazio zahvalnost za sveoubuhvatnu političku, ekonomsku i sigurnosnu podršku Evropske unije (EU) Bosni i Hercegovini u proteklom periodu.

Tokom sastanka, predsjedavajući Predsjedništva BiH je naglasio da su članstvo u EU i NATO-u strateški vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine. Bećirović je rekao da Bosna i Hercegovina u potpunosti dijeli vrijednosti EU i da svoju budućnost vidi u punopravnom članstvu EU. Također, poručio je da je Bosna i Hercegovina u potpunosti uskladila svoju vanjsku politiku s vanjskom i sigurnosnom politikom EU. To pokazuje da je Bosna i Hercegovina odgovoran i kredibilan partner EU i da poštuje svoje ugovorne obaveze.

Bećirović je upoznao Koštu s kontinuiranim destabilizirajućim djelovanjem političkog rukovodstva u entitetu Republika Srpska, kao i s opstrukcijama evropskog puta Bosne i Hercegovine u državnim institucijama. Rekao je da SNSD, uz pomoć HDZ-a, blokira usvajanje ključnih reformskih zakona neophodnih za napredak Bosne i Hercegovine prema EU.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta ponovio je čvrstu opredijeljenost EU za nezavisnu, suverenu i multietničku Bosnu i Hercegovinu. Naglasio je da je EU posvećena evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su se složili da je neophodno intenzivirati reformske procese u Bosni i Hercegovini i implementirati Plan rasta.