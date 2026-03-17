Video / Rudari RMU Kakanj još nisu dobili plaće: "Čim je isplate, mi smo u radnim odijelima i na svojim radnim mjestima"

Rudari RMU Kakanj su od petka u radničkom neposluhu jer im plaća nije isplaćena 10. marta.

To je datum kada rudari ovog rudnika dobivaju plaću, a sada je nisu dobili. Činjenica je da su komorati ovog rudnika dobili samo jednu plaću u 2026. godini.

Reporter "Avaza" posjetio je komorate danas na pogonu separacije.

Admir Amidžić, poslovođa elektro službe je za "Avaz" kazao da onog trenutka kada plaće budu isplaćene da će oni iste sekunde vratiti se na svoja radna mjesta.

U videoprilogu pogledajte kompletnu izjavu.

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