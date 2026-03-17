Karan: Šmit je kriv za sve, ostavkom i novom kandidaturom Minića jačamo institucije

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Savu Minića za starog-novog premijera ovog bh. entiteta te kazao kako se radi o tehničkom, ali i političkom pitanju.

- Ovime se šalje snažna poruka institucionalne stabilnosti RS-a. Naglašavam da je ovaj čin posljedica najveće ustavno-pravne krize, koja može postati i sigurnosna, koju je stvorio Christian Schmidt. On se ponaša kao protektor, kao da vlada Bosnom i Hercegovinom, da je nadvlast svim institucijama. Poništio je izbornu volju građana RS-a i nastavlja s dodatnim urušavanjem - kazao je.

Karan je kazao da će zato na Narodnoj skupštini RS-a predložiti Savu Minića za novog predsjednika vlade kako bi nastavio tamo gdje je jučer stao.

- Ovime jačamo i legitimitet i legalitet vlade i buduće vlade. Očekujem da će već danas dobiti podršku u NSRS i već mu čestitam na kandidaturi i vrlo brzo na nastavku rada u punom kapacitetu - dodao je Karan.

Savo Minić je kazao da njegova ostavka i nova kandidatura ima za cilj "otkloniti sve probleme i stabilizovati institucije RS-a."