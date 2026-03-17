Vlada FBiH s predstavnicima Željeznica i Terminala FBiH: Konsultacije o snabdijevanju naftom

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je održan sastanak premijera Nermina Nikšića, zamjenika premijera Vojina Mijatovića i resornih ministara s delegacijama Operator-Terminala FBiH i Željeznica FBiH o snabdijevanju naftom.

Tokom sastanka razmijenjene su najnovije informacije o snabdijevanju naftom i naftnim derivatima u Federaciji BiH, u kontekstu globalnih kretanja i mogućih poremećaja na tržištu energenata.

Predstavnici Operator-Terminala i JP Željeznica Federacije BiH istakli su da se stanje na tržištu goriva kontinuirano prati, kako bi se blagovremeno poduzele sve neophodne mjere za očuvanje stabilnog snabdijevanja u Federaciji BiH.

Dogovoreno je da svi uključeni subjekti, u okviru svojih nadležnosti i u skladu s razvojem situacije, nastave usku koordinaciju i pripremu eventualnih novih mjera za očuvanje urednog snabdijevanja naftom i derivatima.

Poseban akcenat stavljen je na pravovremeno reagiranje u slučaju potencijalnih poremećaja, kako bi bili zaštićeni građani i privreda Federacije BiH.