Slaven Kovačević: Trojka preotimanjem nadležnosti PBiH želi novi "slučaj Vukoja" i sporno imenovanje Monike Mijić

Slaven Kovačević oglasio se povodom konkursa za imenovanje agenata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, upozorivši da je cijela procedura zakonski i ustavno sporna. Kako navodi, već ranije je upozoravao da su pojedina lica koja su nastupala kao agenti BiH pred ovim sudom bila izvan mandata, te da je način njihovog imenovanja upitan sa aspekta važećih zakona.

Kovačević ističe da Vijeće ministara ne može podzakonskim aktima dodjeljivati zakonska ovlaštenja.

- Zakonska ovlaštenja mogu se dati isključivo zakonom, a ne podzakonskim aktima, što je Vijeće ministara radilo u kontinuitetu - naveo je.

Ukazao je i na problem trajanja mandata vršilaca dužnosti, koji je zakonom ograničen.

- Mandat vršioca dužnosti može trajati maksimalno dva puta po tri mjeseca, dok je u konkretnom slučaju jedne kandidatkinje to bilo čak sedam puta - istakao je.

Slučaj Monike Mijić

Posebno se osvrnuo na slučaj Monike Mijić, navodeći da je ona funkciju sekretara sa posebnim zadatkom obavljala duže od zakonom dozvoljenog roka.

Pozvao se na Zakon o državnoj službi u institucijama BiH.

- Najduži period postavljenja na isto radno mjesto je deset godina - podsjetio je Kovačević, dodajući da se u zakonu ne spominje kontinuitet obavljanja funkcije kao opravdanje za duži angažman.

Uloga Ureda za zakonodavstvo

Kovačević je naglasio da je Ured za zakonodavstvo BiH već ukazao na ove probleme kroz svoje mišljenje, koje ima posebnu težinu u procesu odlučivanja Vijeća ministara.

- Mišljenje Ureda za zakonodavstvo je zakonska kategorija u postupku odlučivanja, za razliku od mišljenja Ministarstva pravde koje ima drugačiji status - naveo je.

Dodao je da će biti važno vidjeti kako će se ovaj ured izjasniti o aktuelnom prijedlogu imenovanja agenata.

Nadležnosti Predsjedništva BiH

Kovačević tvrdi da je ključni problem u pokušaju preuzimanja ustavnih nadležnosti Predsjedništva BiH.

- Sva imenovanja predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim tijelima i institucijama ustavna su nadležnost Predsjedništva BiH - rekao je.

Podsjetio je da Predsjedništvo imenuje sudije Evropskog suda za ljudska prava, članove Venecijanske komisije i predstavnike u tijelima Vijeća Evrope.

- Jedino ne imenuje agente Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, što je apsurd - dodao je.

Poređenje sa "slučajem Vukoja"

Na kraju je upozorio da bi se mogla ponoviti situacija slična imenovanju Marina Vukoje u Ustavni sud BiH.

- Vidjet ćemo hoće li Trojka ponovo povlađivati osovini HDZ-SNSD i zažmiriti na nezakonito imenovanje ili će pokazati integritet - poručio je.

Dodao je da je i ranije, u slučaju Vukoja, bilo ignorisano mišljenje Venecijanske komisije.