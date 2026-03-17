Dodik Magazinovića nazvao "srpskim izdajnikom": "Prihvatio je narativ muslimana"

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a gostovao je u Dnevniku RTRS, gdje je, između ostalog govorio o ukidanju akciza na gorivu, što je jučer usvojio Parlament BiH na prijedlog zastupnika SDP BiH Saše Magazinovića bez glasova SNSD-a.

No, Dodik je govoreći o ovoj temi, brutalno izvrijeđao Magazinovića, kazavši da je on 'srpski izdajnik'.

- Ko to tamo govori o interesu Srba. Kako vi možete prihvatiti tezu da jedan srpski izdajnik koji se bavi kolaboracijom RS, jer je prihvatio muslimanski narativ, neki Magazinović koji tamo predloži nešto, koji u suštini nema ništa u procentu da li će se povećati cijene ili neće to nije važno, nego je suština da se transferiše nadležnost da Vijeće ministara o nečemu odlučuje. Prihodi od akciza su naši prihodi i o tim prihodima samo mogu da odlučuje Vlada RS i Skupština i niko više. To što je on želio da uradi jeste da kažu Vijeće ministara je vlada, što nije tačno. Ali neće da čuju argumentaciju. Važno je da je protiv SNSD-a - rekao je Dodik.

Govoreći o ostavci Minića i njegovom novom mandatu, Dodik je rekao da se time pokazuje snaga institucija RS.

- Јa sam imao tu sreću ili nesreću da u 12 godina dobijem tri mandata, a evo Savo Minić je za godinu dobio tri. Јa to gledam na neki drugi način. Republika Srpska pokazuje snagu, a to se vidi u tome da možete jedno takvo važno pitanje za svaku zemlju i sistemsko i političko i logistično da stavite tri puta i da Vlada bude tri puta potvrđena - rekao je Dodik.