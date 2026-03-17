Stopostotna otkazivanja zbog rata na Bliskom istoku: Možemo računati samo na evropske turiste

Prema riječima predsjednika Turističke zajednice KS Harisa Fazlagića, turisti iz arapskih zemalja su najbolji turisti koji već godinama posjećuju Sarajevo. Međutim, rat na Bliskom istoku i okazivanje letova prema i iz tih zemalja već se održava na turističku situaciju u Bosni i Hercegovini.

- Mislim da će se njihov nedolazak i nepojavljivanje jako odraziti na turizam u Sarajevu ako se u skorom periodu ne zaustavi ovo što se dešava. Generalno će se to sigurno odraziti na ovogodišnji turizam u Sarajevu i globalno – kazao je Fazlagić.

Stručnjaci iz sektora turizma upozoravaju da bi posljedice otkazivanja letova koji povezuju Sarajevo sa Saudijskom Arabijom, Abu Dabijem, Dubaijem itd. mogle biti vidljive i tokom cijele godine.

Otkazivanja stopostotna

Slične procjene dolaze i iz Udruženja turističkih vodiča "Vučko" Sarajevo, gdje navode da je već zabilježen potpuni pad dolazaka turista iz zemalja Bliskog istoka. Predsjednik tog udruženja Edin Ogrešević kaže da su otkazivanja aranžmana iz tog regiona stopostotna.

- Također je zabilježen pad dolaska turista iz Azije i Australije, gdje su aranžmani također 100 posto otkazani – rekao je Ogrešević.

Prema njegovim riječima, ako se ratna dešavanja zaustave, dolasci bi se mogli oporaviti, ali ne u skorijem periodu, a procjenjuje da bi ukupni turistički promet u Bosni i Hercegovini mogao biti manji za gotovo 20 posto na godišnjem nivou. Upozorava i da otkazivanje letova prema velikim svjetskim čvorištima poput Dubaija i Dohe ima šire posljedice na turističke tokove.

Domino-efekt

- Osim pada direktnih dolazaka iz zemalja Zaljeva, pogođene su i Australija i Azija, jer turisti iz Australije putuju preko Dubaija i Katara, a isto je i s gostima iz Azije. To su jedni od najvećih aerodroma na svijetu i jako bitna tržišta za balkanski region – kazao je.

Dodaje da bi posljedice mogle imati i domino-efekt na druga tržišta.

- To sada stvara domino-efekt i na goste iz Amerike i Kanade koji će, vjerovatno, manje putovati jer će biti oprezniji. Zbog toga u ovoj sezoni možemo najviše računati na evropske turiste – zaključio je Ogrešević.

Otkazivanja iz Azije

- Međutim, važno je naglasiti da se ovdje ne radi samo o turistima zemlja Bliskog istoka. Jako je ugrožen dolazak gostiju iz kompletne Azije - Kine, Indonezije, Japana, Malezije, zato što su oni te destinacije koristili za presjedanje. Sada je ostao samo Istanbul kao opcija za presjedanje, ali je pitanje koliko se njima to isplati – kazao je Špiljak za „Avaz“.

Stotine hiljada turista

Turistički vodič Rijad Špiljak kaže da, kada govorimo o turistima iz arapskih zemalja, govorimo o nekoliko stotina hiljada osoba, posebno u ljetnim mjesecima, te da sada fokus treba biti na evropsko tržište.

- Mi isključivo radimo s gostima iz Evrope i što se tiče njih nemamo nikakvih otkazivanja, isto je i s gostima iz Amerike – kazao je Špiljak.

On je mišljenja da sada dosta naših ljudi koji planiraju putovanja sigurno se neće približavati toj regiji, čak i kada sukob stane, a tako vjerovatno razmišljaju i turisti iz Evrope.