Brzom reakcijom policijskih službenika Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde pronađena maloljetna djevojčica

Danas u 11,10 sati dežurnoj službi Policijske stanice Goražde prijavljen je nestanak jednog lica, djevojčice rođene 2013. godine iz Goražda. Odmah po zaprimanju prijave na teren je upućen veći broj policijskih službenika Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje su preduzete sve mjere i radnje na pronalasku nestale djevojčice.

Istog dana u 13,10 sati uz pomoć i podršku Obavještajno - sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine navedeno lice je pronađeno u dobrom zdravstvenom stanju nakon čega su o svemu obaviješteni roditelji, te su poduzete dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom.

Ove aktivnosti još jednom potvrđuju značaj pravovremene prijave i efikasne saradnje svih agencija za sprovođenje zakona a sve u cilju zaštite sigurnosti građana a posebno djece i maloljetnih lica, saopćeno je iz MUP-a BPK Goražde.