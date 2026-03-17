Video / Zufer Tatlić podno Jahorinskog Kleka u selu živi sam: "Otkako mi je supruga umrla, nema nikog!"

Znate li gdje je Prisoje u Kamenici? Ide se iz Prače, iz FBiH, a pripada Palama, RS. E tu živi Zufer Tatlić. Povratnik. Vratio se prije 15 godina. Sa suprugom. Nažalost, ona je preminula, a Zuferu nije padalo na pamet da ide iz sela. I tako je ostao sam samcat. Ima još kuća, ali one se napune samo preko ljeta, i to vikendom.

- Preko brda je tamo goraždanska opština – govori Zufer, pokazujući na planinski vrh kojeg je okovao snijeg. Jahorinski Klek Taj planinski vrh se zove Klek. Jahorinski Klek. - Imam svoje domaće, sve. Jaja, da ti kažem. Kad je Prača popisivala od 1948. godine ova Kamenica je imala 96 stanovnika. Godine 1960. ili 1961., kad je drugi popis bio, imala je 180 stanovnika. E sad 1971. kad je bio popis, već su ljudi mlađi selili u Sarajevo. Školovali se. Ženili se. E sad 2026. godine jedini sam ja stanovnik Kamenice. Dakle, jedan stanovnik – govori Zufer Tatlić. Dok prolazimo kroz avliju, ispod kuće uredno zasijan luk, iskopani redovi za krompir. - Nego je rano, još neću krompir da sijem. Ono su gore sve moje livade, sijena, s konjem dovlačim sijeno – pokazuje zemljoradničkom rukom u brdo iznad sela na kojem su u plastove sadivena tri sijena. U štali dvije-tri koze. Jedna koza odvojena s troje jaradi. - Ovome dajem flašicu, malo ga dohranjujem. Ono je najslabije od troje ojarenih – kaže Zufer Tatlić.