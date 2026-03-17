Video / Zufer Tatlić podno Jahorinskog Kleka u selu živi sam: "Otkako mi je supruga umrla, nema nikog!"

Znate li gdje je Prisoje u Kamenici? Ide se iz Prače, iz FBiH, a pripada Palama, RS. E tu živi Zufer Tatlić. Povratnik. Vratio se prije 15 godina. Sa suprugom. Nažalost, ona je preminula, a Zuferu nije padalo na pamet da ide iz sela. I tako je ostao sam samcat. Ima još kuća, ali one se napune samo preko ljeta, i to vikendom.
- Preko brda je tamo goraždanska opština – govori Zufer, pokazujući na planinski vrh kojeg je okovao snijeg.
Jahorinski Klek
Taj planinski vrh se zove Klek. Jahorinski Klek.
- Imam svoje domaće, sve. Jaja, da ti kažem. Kad je Prača popisivala od 1948. godine ova Kamenica je imala 96 stanovnika. Godine 1960. ili 1961., kad je drugi popis bio, imala je 180 stanovnika. E sad 1971. kad je bio popis, već su ljudi mlađi selili u Sarajevo. Školovali se. Ženili se. E sad 2026. godine jedini sam ja stanovnik Kamenice. Dakle, jedan stanovnik – govori Zufer Tatlić.
Dok prolazimo kroz avliju, ispod kuće uredno zasijan luk, iskopani redovi za krompir.
- Nego je rano, još neću krompir da sijem. Ono su gore sve moje livade, sijena, s konjem dovlačim sijeno – pokazuje zemljoradničkom rukom u brdo iznad sela na kojem su u plastove sadivena tri sijena.
U štali dvije-tri koze. Jedna koza odvojena s troje jaradi.
- Ovome dajem flašicu, malo ga dohranjujem. Ono je najslabije od troje ojarenih – kaže Zufer Tatlić.
I onda problem. Ali šta će čovjek, mora se obezbijediti – iza kućare izlazi veliki kangal. Bez lanca.
- Ne boj se, hajde slobodno – hrabri Zufer potpisnika ovih redova. Jedva nekako prođosmo do konja koji je u vrhu avlije.
Povratnik sam i ja
Prilazimo konju koji Zuferu pomaže u svemu, od čišćenja snijega zimi, do poljoprivrednih radova.
- Na selu ti je jednostavno, uzdaj se „u se i u svoje kljuse“. Vidiš izvor, iz zemlje izvire voda. Prirodni čisti izvor – govori naš domaćin te prepričava kako je bilo prije: - Svake godine sam klao po dvije krave sušio meso. Imam pčele, ali sam alergičan na pčele. Imao sam prije po 40 košnica. Imam 300 sadnica voćaka.
U neformalnom razgovoru govori da je ogorčen na vlast i u jednoj i u drugoj općini – Pale i Prača. Kaže da ih slabo zanima šta se događa s putem prije svega. Također, kaže da spada u kategoriju povratnika.
- A mogao bi nekada i taj federalni ministar Dizdar (Nerin, op.a.) da dođe, da vidi, da obiđe jednog jedinog povratnika – govori na kraju Zufer Tatlić.
Pa realno, mogao bi. To mu je i posao.
„Mogu se popeti na Klek“
- Penjao sam se na Klek, a mogao bih i sad bez stajanja, takvu kondiciju imam – govori nam Zufer, pokazujući na vrh koji para nebo.
Kompletan prilog pogledajte u videosnimku na početku teksta.
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