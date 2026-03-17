Profesorica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zehra Alispahić za "Avaz": Mjesec koji vraća čovjeka vjeri i ljudima





Ramazan za muslimane predstavlja posebno vrijeme duhovnog jačanja, preispitivanja i približavanja vjeri. Kroz post, ibadet i dobra djela vjernici nastoje ojačati svoj odnos s Bogom, ali i popraviti odnos prema ljudima oko sebe. Ovaj mjesec je prilika da čovjek zastane, sagleda vlastite postupke i pokuša postati bolji. Profesorica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zehra Alispahić za „Avaz“ ističe da je ramazan svojevrsna duhovna škola koja se svake godine vraća kako bi čovjeku pružila novu priliku za promjenu.

Mjesec milosti

- Ramazan je jedna velika škola, jedna velika duhovna platforma da se uči i ponavlja. On čovjeku ostavlja priliku da popravi sve ono što je od ramazana do ramazana uradio pogrešno, da se pokaje i da popravi svoju komunikaciju s okruženjem i drugim ljudima - kaže Alispahić.

Ramazan je mjesec milosti, oprosta i suosjećanja, ali i vrijeme u kojem se posebno razvija empatija prema drugima. Vjernici se podsjećaju na važnost solidarnosti, pomaganja onima kojima je pomoć potrebna i jačanja zajedništva. U Bosni i Hercegovini ramazan ima i snažnu tradicijsku dimenziju. Generacijama se njeguje posebna atmosfera porodičnih okupljanja, zajedničkih iftara i međusobnog poštovanja.

- Naša bosanska tradicija prakticiranja ramazana i posta sačuvala je one lijepe obrise koje čuvamo stoljećima – porodični ambijent, poštovanje prema starijima, empatiju prema onima koji su u potrebi i osjećaj zajedništva - naglašava Alispahić.

Noć Lejletul-kadr

Iako savremeni način života i tehnološki izazovi donose promjene u svakodnevici, mnoge vrijednosti ramazanske tradicije i dalje su snažno prisutne u društvu. Posebnu vrijednost u ramazanu ima i Lejletul-kadr – Noć kadr, jedna od najznačajnijih noći u islamskoj tradiciji. Upravo u toj noći počela je objava Kur’ana.

- To je noć u kojoj je prvim ajetima objave čovjeku upućen imperativ znanja i učenja. Od tog trenutka počinje jedna nova civilizacija – civilizacija znanja, nauke i potrage za istinom - pojašnjava Alispahić.

Univerzalna poruka

Prema njenim riječima, poruka ove noći nadilazi granice religije jer podsjeća na univerzalnu vrijednost znanja i obrazovanja, koje bi trebalo biti temelj razvoja cijelog čovječanstva.

- Ramazan vjernicima svake godine donosi priliku za duhovni rast i promjenu. Ako čovjek nakon trideset dana posta postane strpljiviji, odgovorniji i bolji prema drugima, tada je ramazan ispunio svoju najvažniju svrhu – kaže Alispahić.



