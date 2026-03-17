Zakazana sjednica NSRS: Savo Minić treći put za manje od godinu predložen za premijera

Kolegij Narodne skupštine RS zakazao je posebnu sjednicu Narodne skupštine na kojoj će se birati Vlada RS. Za premijera je ponovo predložen Savo Minić.

Podsjećamo, Savo Minić je jučer podnio ostavku na mjesto premijera zbog straha da je imenovanje njegove Vlade bilo neustavno.

Naime, bilo je sporno to što ga je za mandatara predložila v.d. predsjednice Ana Trišić-Babić, iako Ustav ne predviđa poziciju vršioca dužnosti predsjednika.

Ranije je Minić već jednom podnio ostavku jer ga je za mandatara predložio Milorad Dodik nakon što mu je oduzet mandat predsjednika RS.

Posebna sjednica Narodne skupštine o izboru nove Vlade RS bit će održana odmah po završetku posebne sjednice o rezoluciji o osudi i zabrani veličanja NDH, ustaštva, fašizma i nacizma, čiji nastavak je zakazan za danas u 16.30 sati.