Usvojena rezolucija o osudi i zabrani promoviranja ustaške ideologije: Odbijen amandman o osudi četnika

Poslanici u NSRS usvojili su Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola osuđuje se veličanje i proslavljanje zločinačkih ideja iz konteksta Drugog svjetskog rata, genocida nad Srbima u NDH, Holokausta i Porajmosa.

Odbijen je amandman kojom se osuđuju i četnički zločini u Drugom svjetskom ratu, koju su predložili iz Kluba SDA-Zeleni.

Tekst rezolucije u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Sa zabrinutošću i osudom ukazuje se na činjenicu da u okruženju Republike Srpske u posljednje vrijeme u javnosti dolazi do revitalizacije ideologije, simbola i pozdrava NDH kao što su zastava NDH sa prvim bijelim poljem na šahovnici, ustaški simbol "U", pozdrav "Za dom spremni!", oznaka "Handžar divizije". Posebno se osuđuje sve učestalije manifestacije srbofobije i antagonizama prema Srbima, kao i antisemitizma i drugih drastičnih oblika grupnih predrasuda i netrpeljivosti.

Ovi oblici širenja ideja zasnovanih na rasnoj ili etničkoj nadmoći kao takvi spadaju u kategoriju pojava koje države, u skladu sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, imaju obavezu da osude, zabrane i sankcionišu. U prijedlogu rezolucije se konstatuje da je stradanje srpskog naroda tokom ratova devedesetih godina prošlog vijeka u velikoj mjeri bilo posljedica oživljavanja ideologija i praksi zasnovanih na genocidnoj politici sprovođenoj nad Srbima u NDH. Osuđuje se i zabranjuje svaki oblik veličanja i promovisanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, organizacija, nosilaca vlasti i istaknutih ličnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na inicijative ili podizanje spomenika i memorijala, imenovanje ulica, javnih institucija ili mjesta po pripadnicima tih pokreta, državanje javnih manifestacija na kojima se oni veličaju i pozdravljaju, upotrebu simbola, oznaka i pozdrava povezanih sa tim ideologijama.