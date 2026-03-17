Usvojena rezolucija o osudi i zabrani promoviranja ustaške ideologije: Odbijen amandman o osudi četnika

Poslanici u NSRS usvojili su Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola osuđuje se veličanje i proslavljanje zločinačkih ideja iz konteksta Drugog svjetskog rata, genocida nad Srbima u NDH, Holokausta i Porajmosa.
Odbijen je amandman kojom se osuđuju i četnički zločini u Drugom svjetskom ratu, koju su predložili iz Kluba SDA-Zeleni.
Tekst rezolucije u nastavku prenosimo u cijelosti.
- Sa zabrinutošću i osudom ukazuje se na činjenicu da u okruženju Republike Srpske u posljednje vrijeme u javnosti dolazi do revitalizacije ideologije, simbola i pozdrava NDH kao što su zastava NDH sa prvim bijelim poljem na šahovnici, ustaški simbol "U", pozdrav "Za dom spremni!", oznaka "Handžar divizije". Posebno se osuđuje sve učestalije manifestacije srbofobije i antagonizama prema Srbima, kao i antisemitizma i drugih drastičnih oblika grupnih predrasuda i netrpeljivosti.
Ovi oblici širenja ideja zasnovanih na rasnoj ili etničkoj nadmoći kao takvi spadaju u kategoriju pojava koje države, u skladu sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, imaju obavezu da osude, zabrane i sankcionišu. U prijedlogu rezolucije se konstatuje da je stradanje srpskog naroda tokom ratova devedesetih godina prošlog vijeka u velikoj mjeri bilo posljedica oživljavanja ideologija i praksi zasnovanih na genocidnoj politici sprovođenoj nad Srbima u NDH. Osuđuje se i zabranjuje svaki oblik veličanja i promovisanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, organizacija, nosilaca vlasti i istaknutih ličnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na inicijative ili podizanje spomenika i memorijala, imenovanje ulica, javnih institucija ili mjesta po pripadnicima tih pokreta, državanje javnih manifestacija na kojima se oni veličaju i pozdravljaju, upotrebu simbola, oznaka i pozdrava povezanih sa tim ideologijama.
U prijedlogu rezolucije pozivaju se nadležne institucije da, u skladu sa važećim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama, preduzmu odgovarajuće mjere radi sprečavanja finansiranja organizacija i pokreta koji promovišu ideologiju i simbole NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbole, sankcionisanja i kažnjavanja javnog podsticanja na rasnu, etničku ili vjersku mržnju, kao i radi sprečavanja javnih okupljanja na kojima dolazi do veličanja ovih ideologija, isticanja njihovih simbola i parola, te upotrebe njihovih pozdrava.
Pozivaju se sve vjerske organizacije, demokratski politički akteri i javne institucije da jasno i nedvosmisleno osude svaku ideologiju zasnovanu na rasnoj nadmoći, etničkoj i vjerskoj mržnji ili negativnom i falsifikatorskom istorijskom revizionizmu, te da se uzdrže od političke ili svake druge javne saradnje sa pojedincima, organizacijama i pokretima koji promovišu takve ideje. U rezoluciji se ukazuje na značaj obrazovanja mladih o opasnostima ideologija zasnovanih na rasnoj, vjerskoj i etničkoj mržnji. Posebno se osuđuje širenje ustaške propagande i drugih oblika ideološkog ili vjerskog fanatizma putem interneta i digitalnih platformi, što posebno pogađa djecu i omladinu, te zahtijeva od nadležnih institucija da pokrenu postupke uklanjanja takvog sadržaja sa interneta i digitalnih platformi. Zadužuju se poslanici i delegati iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH da predlože i podrže ovu rezoluciju u istovjetnom tekstu. Osim toga, zadužuje se Vlada RS da pripremi i u skupštinsku proceduru uputi prijedlog izmjena i dopuna propisa kojima bi se jasno i nedvosmisleno inkriminisalo promovisanje i veličanje ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te predvidjele odgovarajuće sankcije i kazne.
Pozivaju se nadležne institucije da formiraju zakonski okvir na osnovu kojeg će u Republici Srpskoj biti uklonjeni svi postojeći simboli NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije - zaključuje se u prijedlogu rezolucije.