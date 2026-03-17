Vlada Tuzlanskog kantona zacrtala ciljeve: Ovo su ključni projekti u 2026. godini

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program rada za 2026. godinu, kojim su definirani prioriteti djelovanja kantonalnih institucija s jasnim fokusom na kvalitetnije javne usluge, veća ulaganja u infrastrukturu i snažniju podršku građanima u oblastima obrazovanja, zdravstva, sigurnosti, privrede i socijalne zaštite.

Program rada obuhvata ukupno 81 program kantonalnih ministarstava, od čega je 47 usmjereno na realizaciju strateških ciljeva i razvojnih projekata, dok se 34 programa odnose na redovne i zakonom propisane nadležnosti institucija.

- Među najznačajnijim planiranim aktivnostima izdvajaju se nastavak rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade TK, izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli, zgrade Policijske uprave Živinice i objekta Općinskog suda u Lukavcu, čime Vlada nastavlja povezivati strateško planiranje s konkretnim potrebama građana i modernizacijom javnog sektora - saopćeno je iz Vlade TK.

Poseban akcenat u 2026. godini, dodaju u saopćenju, bit će stavljen na unapređenje javne sigurnosti, jačanje kapaciteta policije i efikasnije pružanje upravnih usluga građanima, dok su u oblasti obrazovanja planirana ulaganja u predškolske kapacitete, digitalizaciju škola, podršku učenicima i studentima, te nastavak aktivnosti na razvoju univerzitetske infrastrukture.

- Istovremeno, značajna sredstva planirana su za zdravstveni sektor, uključujući investicijska ulaganja u zdravstvene ustanove, podršku UKC-u Tuzla, nabavku opreme i jačanje dostupnosti zdravstvene zaštite. Programom su predviđene i mjere za jačanje privrede, podršku malim i srednjim preduzećima, ženskom poduzetništvu, digitalnoj i zelenoj tranziciji, kao i ulaganja u vodnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, turizam, saobraćaj i lokalni razvoj - navode u saopćenju.

Također, značajno mjesto imaju i mjere socijalne zaštite, podrška porodicama sa djecom, boračkoj populaciji, mladima, kulturi i sportu, što potvrđuje opredjeljenje Vlade da razvoj Kantona gradi kroz istovremeno jačanje ekonomskih, institucionalnih i društvenih kapaciteta.

- Tokom 2026. godine Vlada TK realizirat će i opsežan normativni i tematski plan rada, uz nastavak aktivnosti na evropskim integracijama, provođenju razvojnih politika i usklađivanju rada institucija sa savremenim standardima upravljanja, sve s ciljem unapređenja kvaliteta života građana TK - zaključeno je u saopćenju.