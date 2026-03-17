Jolović na saslušanju pred parlamentarnom Komisijom: U fazi provjere krivične prijave za kriminal u UIO BiH

Tužiteljica Bojana Jolović je na saslušanju pred Komisijom za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rekla da je Državno tužilaštvo određeni broj prijava za kriminal u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) odbacilo kao neosnovane, dok u drugim vrši provjere navoda.

Jolović, šefica Odsjeka za korupciju Tužilaštva BiH, odgovarajući na pitanja članova Komisije rekla je da je naredba o obustavi istrage protiv 42 lica u predmetu “Pandora“, koji se odnosio na kriminal u UIO donesena u oktobru 2023. godine zbog nedostatka dokaza da su počinili krivična djela.

- U ovome predmetu podignuta je optužnica 2014. godine i jedna osoba je pravosnažno osuđena - rekla je ona.

Kemal Čaušević, bivši direktor UIO BiH, pravosnažno je osuđen da je od 2007. do 2011. pogodovao uvoznicima tekstila a zauzvrat od njih primio 1,7 miliona maraka, za šta je osuđen na pet i po godina zatvora.

20 osoba

Branislav Borenović, predsjedavajući Komisije, rekao je da imaju saznanja da je podnijeta krivična prijava protiv više od 20 osoba zbog kriminala u UIO BiH, te ga je zanimalo u kojoj fazi su te krivične prijave.

- Radi se o 22 predmeta u kojima su zaprimljene krivične prijave. Većina takvih predmeta u Odsjeku za korupciju BiH je na osnovu anonimnih krivičnih prijava. Neki od tih predmeta su otvoreni i u fazi provjere prijave, ne bih mogla pričati o njima, dok u drugim su donesene naredbe o obustavi istrage - rekla je Jolović.

Feđa Fejzagić, tužilac Odsjeka za korupciju Državnog tužilaštva, dodao je da ne mora značiti da su odbačene prijave anonimnih podnosilaca, te naveo primjere takvih prijava na osnovu kojih su donesene pravosnažne presude protiv uposlenih u UIO BiH.

Aleksandar Grković, član Komisije, pitao je tužitelje o saznanjima koje su dobili da li je Duška Bogojević, članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, advokatica Dragana Marinkovića, uposlenika UIO BiH koji je bio uhapšen u akciji “Pandora”, te da su sutkinje Suda BiH – Nada Papo i Dragica Miletić, zaposlile članove porodice u Upravu iako dok su vodili određene postupke vezane za ovu instituciju. Ermina Salkičević – Dizdarević iz Komisije je pitala tužitelje da li je neobično da su krivične prijave išle isključivo prema tužiteljici Vedrani Mijović koja ih je, navodno, obustavljala, a u međuvremenu je stekla određenu imovinu.

“Od 2022. godine kako sam ja na čelu Odsjeka, svi predmeti koji se zaprime za korupciju, kao i policijski izvještaji se signiraju nasumično tužiocima putem CMS sistema. Od 22 ova predmeta se ne mogu odrediti da li su od 2022. godine. Pošaljite mi upit i dobit ćete odgovor. Ako imate saznanja o nepotizmu u pravosuđu pošaljite Odjelu za integritet VSTV-a. Imovina sudija se može vidjeti na stranici VSTV-a gdje su objavljeni kartoni“, rekla je Jolović.

Ona je pojasnila da tužioci i sudije moraju obavijestiti rukovodioce ukoliko u određenom predmetu sumnjaju da zbog pristrasnosti ne mogu postupati.

Samo jedan čovjek

Jasmin Emrić je naveo da je Komisiji dostavljena pritužba na naredbu o nesprovođenju istrage protiv više od 42 lica. On je naveo kako je jedan od njih i Marinković koji je tokom dana saslušan pred Komisijom, a koji je rekao da nije saslušan tokom istrage.

- Nije rijetka situacija da osumnjičeni protiv kojeg se vodi istraga ne bude saslušan. To se dešava i to je odluka postupajućeg tužioca. Obavijest se dostavlja osumnjičenom koji je ispitan - rekla je Jolović.

Prethodno su pred Komisijom saslušani uposlenici UIO BiH koji su na konstataciju kako je moguće da je samo jedan čovjek osuđen zbog kriminala u ovoj instituciji, uprkos velikom broju prijava, odgovarali kako je sve i jedna pošiljka prošla carinsku proceduru, kao i da je Čaušević na kraju osuđen zbog primanja mita.