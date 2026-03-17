Savo Minić treći put imenovan za premijera u šest mjeseci: Sastav Vlade RS ostaje identičan

Poslanici u Narodnoj skupštini RS treći put u periodu od 200 dana izabrali su Savu Minića za premijera RS. Podsjećamo, Savo Minić je dva puta podnio ostavku jer je bilo sporno njegovo imenovanje. Prvi put ga je za mandatara predložio Milorad Dodik 2. septembra nakon što mu je već oduzet mandat predsjednika RS zbog pravosnažne presude. Nakon toga je pod međunarodnim pritiskom podnio ostavku, a onda ga je za mandatara predložila vršiteljica dužnosti predsjednice RS Ana Trišić-Babić, iako u Ustavu ne postoji funkcija vršioca dužnosti predsjednika. Obje ostavke su uslijedile neposredno pred odluku Ustavnog suda BiH o njegovoj legalnosti.

Treća Minićeva vlada će biti identična kao i prethodna, pa će Zora Vidović biti ministrica finansija, Željko Budimir ministar unutrašnjih poslova, Goran Selak ministar pravde, Senka Jujić ministrica uprave i lokalne samouprave, Radenko Bubić ministar privrede i poduzetništva, Ned Puhovac ministar trgovine i turizma, Petar Đokić ministar energetike i rudarstva, Zoran Stevanović ministar saobraćaja i veza, a Alen Šeranić ministar zdravlja i socijalne politike. Borivoje Golubović ostaje ministar prosvjete i kulture, Radan Ostojić rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić evropskih integracija i međunarodne saradnje, Bojan Vipotnik prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Anđelka Kuzmić poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja. - U suštini imamo veoma bitan politički manevar. Podnošenje ostavke imalo je za cilj da institucionalno osnaži Vladu Srpske - rekao je Minić.