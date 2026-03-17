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Video / Nagle promjene u temperaturi: U Sarajevu pao snijeg, zima se ne predaje

U narednim danima može doći do poledice, posebno u ranim jutarnjim satima, stoga savjetujemo građanima i vozačima da budu oprezni

U Sarajevu pao snijeg - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+19
A. O.

17.3.2026

Nakon nekoliko dana toplog vremena, Sarajevo je predvečer dočekao još jedan ovogodišnji snijeg. 

Tanki bijeli pokrivač prekrio je krovove, trotoare i parkove, podsjećajući građane da je zima još uvijek prisutna.

Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, snijegom u višim područjima. Tokom dana, padavine će oslabiti. U večernjim satima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar umjeren i jak istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni, najavili su iz FHMZ.

U narednim danima može doći do poledice, posebno u ranim jutarnjim satima, stoga savjetujemo građanima i vozačima da budu oprezni.

Pogledajte šta smo zabilježili večeras.

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# SNIJEG
# TEMPERATURA
# SARAJEVO
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