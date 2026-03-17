Nikšić se sastao s ambasadorom Austrije Georgom Divaldom: Razgovarano o evropskom putu BiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić susreo se danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sa ambasadorom Austrije u BiH Georgom Diwaldom, s kojim je razgovarao o unapređenju saradnje i evropskom putu naše zemlje.

Istaknut je prijateljski odnos dviju zemalja, koji se ogleda u različitim aspektima, prvenstevno u velikom broju prisutnih austrijskih investitora u našoj zemlji. Također, naglašeni su dobri odnosi u oblasti obrazovanja i kulture, a poseban značaj vezi dviju zemalja daje mnogobrojna bh. dijaspora u Austriji.

Naglašeno je da je postojeću značajnu ekonomsku saradnju moguće intenzivirati i unaprijediti, s obzirom da je Austrija trenutno jedan od najvećih investitora u BiH. U tom smislu, razmijenjene su i informacije o interesu austrijskih investitora s fokusom na oblasti putne infrastrukture, zdravstva i obrazovanja.

Sagovornici su ukazali na neophodnost što skorijeg usvajanja reformskih zakona, ali i rješavanja pitanja raspolaganja državnom imovinom. Ukazano je da rješavanje tih pitanja vodi napretku naše zemlje na njenom evropskom putu, te nastavku započetih i privlačenju novih investicija. U tom kontekstu, sagovornici su suglasni da je potreban napredak po pitanju Plana rasta, jer bi na taj način našoj zemlji bio omogućen i pristup značajnim evropskim fondovima.

Naglašeno je da je Austrija do sada bila jedan od ključnih zagovorača evropskog puta Bosne i Hercegovine, te da će i dalje podržavati napredak naše zemlje u njenom procesu ka pristupanju Evropskoj uniji.

Nikšić i Diwald konstatovali su i da je neophodno osigurati integritet izbornog procesa, a kako bi se u predstojećim i svim budućim izborima smanjile mogućnosti zloupotreba.

Također, razmijenjena su i mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.