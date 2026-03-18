Fitnes trenerica i influenserica Sanita Dizdarević: Na pusti otok bih ponijela telefon

Ime i prezime: Sanita Dizdarević.

Datum i mjesto rođenja: 26. oktobar 1982., Bihać.

Šta prvo uradite kad se probudite: Volim započeti dan ritualom koji mi daje energiju i fokus. Nakon tuširanja slijedi kafa, a zatim trening koji mi je važan i za tijelo i za mentalnu ravnotežu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Možda zvuči neobično, ali vjerovatno bih bila granični policajac.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Fizioterapeut.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno telefon.

Najdraža pjesma: “My Way”, Frank Sinatra.

Šta gledate na televiziji: Volim komedije i sadržaje koji me mogu nasmijati i odvojiti od svakodnevnih obaveza.

Šta Vas nervira: Laž, podmuklost i potreba da se ljudi bave tuđim životima umjesto svojim.

Najdraži grad: Bihać. Grad koji ima posebnu energiju, prirodu i ljude.

Najbolji poklon koji ste dobili: Povratne informacije klijenata koji mi kažu da su uz moje fit programe doživjeli promjenu, ne samo fizičku, nego i mentalnu.

Čega se plašite: Bojim se visine.

S kim najradije pijete kafu: Imam nekoliko bliskih prijateljica s kojima uživam u razgovorima uz kafu.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Kraljevsko plava.

Ko Vam je uzor: Ne mogu izdvojiti jednu osobu.

Najdraži pisac: Teško je izdvojiti jednog. Volim Mešu Selimovića, Ivu Andrića i Čehova.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Kada bi više ljudi radilo na sebi, razvijalo empatiju i odgovornost, svijet bi automatski postao bolje mjesto.

Omiljeni muzičar ili bend: Slušam različite žanrove, ali uvijek se rado vraćam starijim, bezvremenskim izvođačima poput Sinatre.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pazi kojeg vuka hraniš“.

Tim za koji navijate: Nemam jedan tim za koji strastveno navijam.

Omiljena narodna izreka: „Ko radi – ne boji se gladi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Klasična pitanja poput: „Kad ćeš se udati?“ ili „Kad ćeš rađati?“

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Likovi iz serije „Prijatelji“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Argentinu.