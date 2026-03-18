Prijevoznici o blokadama: Ako bh. vozač ne može preko granice, neće ni roba

Konzorcij Logistika Bosne i Hercegovine (BiH) uputio je još jedno otvoreno pismo institucijama zbog problema prijevoznika i predstojećih blokada 23. marta.

Njihovo obraćanje javnosti je, kako kažu, reakcija na jučerašnji sastanak Radne grupe u Sarajevu.

- Dok ministarstva planiraju radne grupe koje će zasjedati do decembra 2026. godine, stvarnost na terenu je sljedeća - 875 bh. vozača je već vraćeno s granica. To nije statistika, to je 875 uništenih porodica i firmi koje su ostale bez svog osnovnog prava - prava na rad. Naše ljude na granicama tretiraju kao sigurnosnu prijetnju i migrante, dok naša država šalje 'diplomatske note' koje niko ne čita - tvrde iz Konzorcija.

Kažu i da ih privrednici podržavaju dok im prevoze robu, ali ih lako planiraju zamijeniti strancima čim zatraže svoja prava.

- Poručujemo im - strani prijevoznik će vam uzeti zadnju marku profita, a mi smo ti koji godinama gradimo ovu zemlju. Ne želimo u Evropsku uniju, tjerate nas. Mnoge kolege sele firme u EU kako bi preživjeli - navode.

Poručuju kako 23. marta ne blokiraju državu, iako je država njih blokirala šutnjom.

- To će biti potpuna obustava prometa robe. Ako bh. vozač ne može preko granice, neće ni roba. Tri puta smo pružali ruku i odgađali proteste. Više nemamo gdje nazad. Naš jedini uslov za zaustavljanje obustave su konkretna, potpisana rješenja, a ne novi sastanci. Gospodo, u ponedjeljak 23. marta vi gasite motore bh. privrede, jer ste nas doveli pred zid - zaključuju.