Srbijanski akademik nazvao Srbe iz RS pridošlicama i bosanskim radikalima: Dodik mu poručio da promijeni ime u Mustafa

Dušan Teodorović srbijanski akademik, izazvao je buru reakcija nakon što je Srbe iz bh. entiteta Republika Srpska nazvao "pridošlicama i bosanskim radikalima", uz tvrdnju da su "okupirali Srbiju". Teodorović, redovni profesor i član Srpske akademije nauka i umjetnosti, već godinama važi za jednog od najprepoznatljivijih kritičara političkih prilika u Srbiji. - U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Jevreji, Česi i Aškalije. Ove narode su okupirale pridošlice - bosanski radikali - stoji u objavi.

Povod za njegovu reakciju bio je autorski tekst Vladimir Đukanović objavljen u listu Politika, u kojem je iznio procjenu da bi "sukob na Balkanu u nekom trenutku mogao buknuti". Nije dugo trebalo da reaguje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je poručio da se akademik "ispisao iz srpskog roda". - Danas se Josif Pančić, Stojan Novaković, Cvijić, Alas, Medaković, Panta Srećković i mnogi drugi okreću u grobu kada zvanje akademika nosi i Dušan Teodorović - naveo je Dodik. Dodao je kako su ti velikani "ispisali svijetle stranice srpskog naroda", dok je Teodorović, kako tvrdi, "nazivajući Srbe iz Republike Srpske varvarima, sam sebe ispisao iz tog naroda".