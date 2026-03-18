Pogledajte kako izgleda zaustavljanje tzv. "sigurnosnom kočnicom" u starim tramvajima: Nemoguća misija

"Avaz" je u posjedu snimka koji nam je poslao jedan vozač tramvaja, a koji pokazuje kako funkcionira sigurnosna kočnica, odnosno kočnica za nuždu u starim tramvajima.

Brzina tramvaja bila je oko 40 kilometara na sat, a ovo najbolje pokazuje koliko je teško zaustaviti tramvaj.

- Ne dirajte vozača i ne okrivljujte ga kad pojma nemate. Ne znate s čime su se oni sve susretali, a i oni sami ne znaju šta ih može snaći dok se to ne desi. Teorija je jedno, a praksa je nešto sasvim drugo. Vozač zna i svjestan je odgovornosti i rizika. On je uvijek jednom nogom u zatvoru. On je taj koji je prvi na udaru od putnika, pa onda svih ostalih. Ne moraju pametovati oni koji ni šaraf ne znaju zavrnuti i koji bi trebali da prave pitu - naveo je taj vozač za "Avaz".

Kazao je da je ovo samo jedan primjer kakvi su ti stari tramvaji i kakve su kvarove imali.