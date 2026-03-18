Zbog čega se sumnja u odabir biometrije: Ključan je izborni kod o kojem se šuti

Centralna izborna komisija (CIK) će uskoro izabrati kompaniju, čija biometrijska tehnologija bi trebala zaustaviti izborne krađe u Bosni i Hercegovini. Istovremeno stižu optužbe za nezakoniti rad Komisije, koja za članove CIK-a rangira ponude od najbolje do najmanje dobre.

Komisija nije od prvorangiranog ponuđača tražila da obrazloži neprirodno nisku cijenu, što je po zakonu morala. Ovo stoji u Izvještaju koji je CIK-u 10. marta uputio profesor Nermin Lapandić, stručnjak za javne nabavke. Angažovan je kao spoljni saradnik, jer CIK nema stručnjake za ovako krupan projekt.

Rang-lista

Istovremeno, IT stručnjaci ističu da je ključno pitanje da li će CIK postati vlasnik izvornog koda za sistem koji kupi, jer jedino tako država zadržava suverenitet nad izbornim procesom. Vlasnik koda ima mogućnost da manipuliše sistemom, što je sigurnosno i političko pitanje zaštite podataka građana i brojanja glasova.

Ne može se garantovati zakonitost i uspjeh postupka, jer Komisija nije izvršila dubinsku analizu ponuđenih tehnologija, već se oslonila na obećanja ponuđača, naveo je u Izvještaju prof. Lapandić. Predsjednica Komisije je polovinom februara onemogućila spoljne savjetnike da učestvuju u radu komisije, naveo je Lapandić, koji je odbio govoriti o Izvještaju za „Dnevni avaz“.

Komisija je kao prvorangiranog utvrdila konzorcij kompanija „Planet Soft“ iz Banje Luke, „Katarina“ iz Mostara i „Core“ iz Sarajeva, koje nude tehnologiju južnokorejske kompanije „Miru Systems“. Mediji i organizacije koje prate tendere godinama ističu bliske veze kompanija sa SNSD-om i još nekim strankama.

Drugorangirana je američko-britanska kompanija „Smartmatic“, koja je uvodila izbornu tehnologiju u SAD, Brazilu i zemljama širom svijeta. Trećerangirana je sarajevska kompanija „Artco Group“, koja nudi tehnologiju pet renomiranih kompanija, četiri američke i jedne njemačke.

Predstavnici sva tri ponuđača su odbili govoriti za „Dnevni avaz“ o detaljima ponuda dok traje tender. Ipak, „Dnevni avaz“ je uspio doći do pojedinih informacija o njihovim tehnologijama i ponudama.

IT izborne afere

Optužbe zbog krupnih izbornih problema s tehnologijom firme „Miru Systems“ u Iraku i Kongu, dovele su do javnog saslušanja čelništva ove kompanije u Seulu. Oni su za probleme okrivili infrastrukturu država domaćina. Nezvanično saznajemo da CIK-u nije ponuđen izvorni kod ove tehnologije.

Drugorangiranu kompaniju „Smartmatic“ i njene bivše direktore je Ministarstvo pravosuđa SAD je u oktobru 2025. godine optužilo za pranje novca i podmićivanje zvaničnika tokom izbora na Filipinima. Kompanija tvrdi da je riječ o odmazdi, jer je ranije za klevetu tužila niz Trampovih saveznika, koji su „Smartmatic“ okrivili za namještanje američkih izbora 2020. godine. Nezvanični podaci govore da je ova kompanija ponudila CIK-u vlasništvo nad izvornim kodom.

I trećerangirani „Artco Group“ nudi izvorni kod tehnologije svojih pet partnera, čije sisteme koriste desetine američkih saveznih država, kao i bankarske i sigurnosne agencije širom svijeta. Nema podataka o izbornim aferama ovih kompanija u zemljama kojima su prodale tehnologiju.

Šta kaže CIK?

- Koga god da izaberemo bit će kritičara i nezadovoljnih - kaže za „Avaz“ Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a. Dodaje da je Izvještaj profesora Nermina Lapandića samo radni dokument, nakon kojeg je CIK zatražio zakonom propisano izjašnjenje o neprirodno niskoj cijeni i otklonio ostale primjedbe.

Trenutno se ocjenjuje obrazloženje te firme, navodi Kalaba, i dodaje da je riječ o kompleksnoj nabavci, za koju je CIK nema stručnjake, ali je angažovao spoljne saradnike. Nije precizirao kada će CIK izabrati najboljeg ponuđača, ali je dodao da je bolje s uvođenjem biometrije sačekati naredne izbore, nego potrošiti silni novac na tehnologiju koja ne odgovara i ne smanjuje izborne krađe.

Tender je bio prilagođen prvorangiranom ponuđaču kojeg je Komisija favorizovala, tolerišući mu krupne tehničke nedostatke.