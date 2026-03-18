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DRŽAVNI PARLAMENTARAC

Magazinović SNSD-u o ukidanju akciza: "Kažu da ne može jer je to prenos nadležnosti. Je li baš?"

Dokument iz 2022. pokazuje kontradiktornost stavova SNSD-a

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B. A.

18.3.2026

Predstavnički dom Parlamentarne Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 16. marta, podržao je izmjene Zakona o akcizama, ali njihovo stupanje na snagu zavisi od potvrde Doma naroda.

Za prijedlog izmjena glasalo je 32 zastupnika, dok je šest članova SNSD-a bilo protiv. Izmjene je predložio zastupnik Saša Magazinović i one predviđaju privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na naftne derivate u slučaju poremećaja na tržištu ili opravdanih razloga, najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

SNSD je, međutim, izrazio protivljenje izmjenama tvrdeći da se radi o "prijenosu nadležnosti". Predsjedavajuća Kluba zastupnika stranke, Sanja Vulić, istakla je da je ovo tema za Vladu RS i Vladu Federacije BiH i da Predstavnički dom ne smije vršiti takav prijenos nadležnosti.

Ipak, Magazinović je danas, objavio dokument iz 2022. godine koji prikazuje glasanje o ukidanju akciza na sve naftne derivate. Kako je naveo, SNSD je tada predložio period potpunog ukidanja akciza od mjesec dana, a prijedlog je jednoglasno potvrđen, uključujući sva četiri delegata SNSD-a.

- Ovo je listing glasanja iz 2022. godine o ukidanju akciza na SVE naftne derivate. SNSD je predložio da period POTPUNOG ukidanja SVIH akciza na goriva bude mjesec dana. Onda je taj prijedlog zakona potvrđen JEDNOGLASNO, uključujući SVA 4 delegata SNSD. Danas kažu da ne može jer je to prijenos nadležnosti. Je li baš?" – naveo je Magazinović, ukazujući na kontradiktornost stavova stranke Milorada Dodika.

# DOM NARODA
# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# SNSD
# UKIDANJE AKCIZA
# PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE BOSNE I HERCEGOVINE
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