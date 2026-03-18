Magazinović SNSD-u o ukidanju akciza: "Kažu da ne može jer je to prenos nadležnosti. Je li baš?"

Predstavnički dom Parlamentarne Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 16. marta, podržao je izmjene Zakona o akcizama, ali njihovo stupanje na snagu zavisi od potvrde Doma naroda.

Za prijedlog izmjena glasalo je 32 zastupnika, dok je šest članova SNSD-a bilo protiv. Izmjene je predložio zastupnik Saša Magazinović i one predviđaju privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na naftne derivate u slučaju poremećaja na tržištu ili opravdanih razloga, najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

SNSD je, međutim, izrazio protivljenje izmjenama tvrdeći da se radi o "prijenosu nadležnosti". Predsjedavajuća Kluba zastupnika stranke, Sanja Vulić, istakla je da je ovo tema za Vladu RS i Vladu Federacije BiH i da Predstavnički dom ne smije vršiti takav prijenos nadležnosti.