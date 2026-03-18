Burno u NSRS: Minić kritikovao trgovce zbog poskupljenja namirnica

Premijer Republike Srpske, Savo Minić, uputio je oštre kritike vlasnicima trgovačkih lanaca tokom sjednice Narodne skupštine RS, optužujući ih za neopravdano podizanje cijena osnovnih životnih namirnica čim poskupi gorivo.

Minić je istakao da trgovci brzo reaguju na rast cijena nafte, dok istovremeno ignorišu pojeftinjenja na svjetskom tržištu.

Kao odgovor na nekontrolisan rast cijena, Vlada RS je donijela odluku o ograničenju marži, koja stupa na snagu 21. marta. Maksimalna marža za devet osnovnih namirnica, hranu za bebe i higijenske proizvode biće limitirana na 6 posto u veleprodaji i 8 posto u maloprodaji.

Dodatno, precizirane su i marže za naftne derivate, s posebnim fokusom na obračun cijena iz postojećih zaliha.

Minić je naglasio da će Vlada pratiti reakcije tržišta i građana te da su spremne dodatne intervencije ukoliko se situacija ne stabilizuje.