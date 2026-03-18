Zatražena ocjena ustavnosti Zakona o PIO-u FBiH: Diskriminacija penzionera pred Ustavnim sudom

U fokusu je član 81. Zakona, kojim je regulirano pravo na isplatu najniže, zajamčene i najviše penzije, a kojim su korisnici, koji ovo pravo ostvaruju od 1. januara ove godine praktično diskriminirani u odnosu na penzionere koji su pravo na penziju ostvarili ranije. Ovim članom je propisano da iznos penzije ovisi o godinama radnog staža, koji se određuje u procentu od prosječne penzije iz decembra prethodne godine.

Tako će, primjera radi, penzioneri s manje od 20 godina staža primati 434,38 KM. Istovremeno, najniža penzija u FBiH je 667 KM.

- Mi problematiziramo član 81., jer imamo penzije ispod minimalnog iznosa. Problem je institut zagarantovane penzije, nešto što bi trebalo svakom penzioneru u FBiH osigurati minimalna sredstva za život dostojan čovjeka. Ove izmjene člana 81. to ne garantuju i smatramo da nema ništa sporno da se bilo koji zakon i zakonska odredba preispita pred Ustavnim sudom FBiH, koji i postoji zbog toga – kaže zastupnik Almedin Aliefendić, jedan od inicijatora podnošenja zahtjeva.

Zaštita prava

Od početka je jasno da je namjera predlagača da stabilnost penzionog fonda pokušaju sačuvati reduciranjem prava novih korisnika, smatraju podnosioci apelacije. Iznos penzije vezan je za godine staža, pa je za manje od 20 godina predviđeno 434,38 KM, za manje od 25 godina 470,58 KM, za manje od 30 godina 506,78 KM, za 30-35 godina staža 542,98, a za 35-40 godina 615,37 KM.

- Mi to problematiziramo, jer znamo da mnogima u poslijeratnom periodu, iz ovih ili onih razloga, staž nije uplaćivan. Imamo velike gigante, kao što su “Krivaja” iz Zavidovića ili “Natron” Maglaj, gdje su u radnici oštećeni u procesu privatizacije. Na ovaj način pokušavamo da zaštitimo njihova prava i da izbjegnemo diskriminaciju – ističe Aliefendić.

Retroaktivna primjena

Podnosioci iz Kluba nezavisnih zastupnika, uz podršku kolega iz DF-a, SDA i Republikanaca osporavaju i retroaktivnu primjenu izmjena zakona, koje su usvojene krajem januara, dok je u zakonu precizirano da se on primjenjuje od početka godine. Od Ustavnog suda FBiH zatraženo je i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena spornih članova, a kako bi se izbjegla potencijalna šteta po građane.