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NA DANAŠNJI DAN

Vladimir Savčić Čobi: 17. godišnjica smrti popularnog pjevača

Danas je petak, 20. mart/ožujak 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 286 dana

Vladimir Savčić Čobi. Avaz

I. P.

20.3.2026

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je Vladimir Savčić Čobi, jedan od najpopularnijih pjevača, glumaca i šoumena balkanskih prostora.

Kako je Čobijev otac, porijeklom sa Sokoca, bio vojno lice, Savčići su se selili širom bivše SFR Jugoslavije, pa je Čobi rođen u Nišu, a mladost proveo u Sarajevu, gdje je započeo muzičku karijeru kao bubnjar, iako je prethodno svirao violinu i trombon.

Godine 1967., osnovao je sarajevsku grupu "Vokins", pa zatim i grupu "Čobi i njegove sjenke", kada je dobio nadimak Čobi. Godinu kasnije postao je član grupe "Pro Arte", da bi više od dvije decenije važio za jednog od najpopularnijih regionalnih pjevača. S grupom "Pro Arte" osvojio je mnoge festivalske i druge nagrade i ostvario tiraž od gotovo osam miliona ploča, što ga svrstava među najpopularnije izvođače svih vremena na prostorima bivše SFR Jugoslavije. Nakon napuštanja grupe nastavio je s uspješnom solo karijerom.

Najpoznatije Čobijeve pjesme su "Nemoj draga plakati", "Lola", "Plačem", "Vratija se Barba iz Amerike"...

Publije Ovidije Nazon. Wikipedia.org

Rođen Publije Ovidije Nazon, jedan od najvećih pjesnika ljubavne poezije u svjetskoj literaturi

43. pr. n. e. - Rođen rimski pisac Publije Ovidije Nazon, jedan od najvećih pjesnika ljubavne poezije u svjetskoj literaturi. Njegove pjesme su virtuozne i izuzetno muzikalne, a sam je govorio: "Čega god se taknem, postaje stih". Djela: "Tugovanke", "Pisma s Ponta" u četiri knjige, "Preobraženja" - prepjev 250 grčkih mitova u 15 knjiga sa 11.995 stihova u heksametrima, zbirka u tri knjige "Ljubavi", zbirka "Lijekovi od ljubavi", zbirka "Legendarne ljubavnice" ili "Pisma", didaktički ep u tri knjige "Ljubavna tehnika", zbirka etioloških elegija u šest knjiga "Praznični kalendar", drama "Medeja" (izgubljena).

1828. – Slavni norveški pisac Henrik Ibzen (Ibsen), jedan od najvećih svjetskih dramskih pisaca, rođen je na današnji dan. Bio je bespoštedni kritičar građanskog društva. Djela: drame "Pretendenti na prijesto", "Brand", "Perom Gintom", "Savez mladih", "Stubovi društva", "Lutkin dom", "Aveti", "Narodni neprijatelj", "Divlja patka", "Rosmersholm", "Gospođa s mora", "Heda Gabler", "Graditelj Sulnes", "Mali Ejulf", "Jun Gabrijel Borkman", "Kad se mi mrtvi probudimo", poezija "Pjesme".

1890. - Rođen italijanski pjevač Benjamino Đilji (Beniamino Gigli), jedan od najvećih operskih tenora 20. stoljeća. Više od 40 godina blistavo je tumačio šezdesetak uloga, posebno u operama italijanskih i francuskih kompozitora. Igrao je i u nizu filmova.

1908. - Engleski pozorišni i filmski glumac Majkl Redgrejv (Michael Redgrave), jedna od najvećih figura britanskog glumišta 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Posebno se isticao suptilnošću u karakterizaciji likova i izvrsno je vladao jezikom. Filmovi: "Gospođa koja nestaje", "Smrt noći", "Brauningova verzija", "Važno je zvati se Ernest", "Usamljenost trkača na duge staze", "Juriš lake konjice", "Demoni".

1969. - Na Gibraltaru su se vjenčali Džon Lenon (John Lennon) i Joko Ono (Yoko). Bili su najslavniji muzički bračni par ikad. Bračnu idilu prekinuo je atentat na Lenona 1980. godine.

1976. - Rođen Čester Benington (Chester Bennington), američki pjevač, poznat kao pjevač i frontmen grupe “Linkin park”. On je, također, bio pjevač u grupama “Dead by Sunrise” i “Stone Temple Pilots”, čiji je bio frontmen. Čester Benington je preminuo 20. jula 2017., u 41. godini, počinivši samoubistvo vješanjem.

1977. - Umro Sulejman Bajraktarević, bosanskohercegovački putopisac, pjesnik, orijentalist i prepisivač Kur'ana, koji je opisao čuvenu Firdusijevu „Šahnamu“. Na dužem studijskom putovanju po Bliskom istoku, 1933. godine, posjetio je Carigrad, Izmir, Alep, Beirut, Damask, Tel-Aviv, Jeruzalem, Kairo i Aleksandriju. Također je u arhivama institucija i samostana u Hrvatskoj istraživao fondove privatnih orijentalnih zbirki. Izvještaje o svojim istraživanjima objavljivao je u časopisima „Starine“, „Ljetopis“ JAZU-a, „Arhivski vjesnik“, te Zborniku Historijskog instituta JAZU-a. Najvažniji je njegov rad „Ottenfelsova orijentalistička zbirka u zagrebačkomu Državnom arhivu“ (Zbornik Historijskog instituta JAZU-a, 1959.) u kojem je opisao tu poznatu zbirku rukopisa, među kojima je i iluminirani rukopis Firdusijeve „Šahname“ iz 1573. godine.

2017. - U 101. godini života preminuo Dejvid Rokfeler (David Rockefeller), američki bankar i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Prema podacima časopisa “Forbes”, vrijednost njegove imovine mjerila se na više od tri milijarde dolara.

2019. - U drugostepenom postupku Haški tribunal je preinačio prvostepenu kaznu od 40 godina zatvora ratnom zločincu Radovanu Karadžiću u doživotnu.

2020. - Umro Borislav Bora Stanković, košarkaš, trener, dugogodišnji generalni sekretar Međunarodne košarkaške organizacije.

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