Vladimir Savčić Čobi: 17. godišnjica smrti popularnog pjevača

Godine 1967., osnovao je sarajevsku grupu "Vokins", pa zatim i grupu "Čobi i njegove sjenke", kada je dobio nadimak Čobi. Godinu kasnije postao je član grupe "Pro Arte", da bi više od dvije decenije važio za jednog od najpopularnijih regionalnih pjevača. S grupom "Pro Arte" osvojio je mnoge festivalske i druge nagrade i ostvario tiraž od gotovo osam miliona ploča, što ga svrstava među najpopularnije izvođače svih vremena na prostorima bivše SFR Jugoslavije. Nakon napuštanja grupe nastavio je s uspješnom solo karijerom.

Kako je Čobijev otac, porijeklom sa Sokoca, bio vojno lice, Savčići su se selili širom bivše SFR Jugoslavije, pa je Čobi rođen u Nišu, a mladost proveo u Sarajevu, gdje je započeo muzičku karijeru kao bubnjar, iako je prethodno svirao violinu i trombon.

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je Vladimir Savčić Čobi, jedan od najpopularnijih pjevača, glumaca i šoumena balkanskih prostora.

Rođen Publije Ovidije Nazon, jedan od najvećih pjesnika ljubavne poezije u svjetskoj literaturi

43. pr. n. e. - Rođen rimski pisac Publije Ovidije Nazon, jedan od najvećih pjesnika ljubavne poezije u svjetskoj literaturi. Njegove pjesme su virtuozne i izuzetno muzikalne, a sam je govorio: "Čega god se taknem, postaje stih". Djela: "Tugovanke", "Pisma s Ponta" u četiri knjige, "Preobraženja" - prepjev 250 grčkih mitova u 15 knjiga sa 11.995 stihova u heksametrima, zbirka u tri knjige "Ljubavi", zbirka "Lijekovi od ljubavi", zbirka "Legendarne ljubavnice" ili "Pisma", didaktički ep u tri knjige "Ljubavna tehnika", zbirka etioloških elegija u šest knjiga "Praznični kalendar", drama "Medeja" (izgubljena).

1828. – Slavni norveški pisac Henrik Ibzen (Ibsen), jedan od najvećih svjetskih dramskih pisaca, rođen je na današnji dan. Bio je bespoštedni kritičar građanskog društva. Djela: drame "Pretendenti na prijesto", "Brand", "Perom Gintom", "Savez mladih", "Stubovi društva", "Lutkin dom", "Aveti", "Narodni neprijatelj", "Divlja patka", "Rosmersholm", "Gospođa s mora", "Heda Gabler", "Graditelj Sulnes", "Mali Ejulf", "Jun Gabrijel Borkman", "Kad se mi mrtvi probudimo", poezija "Pjesme".

1890. - Rođen italijanski pjevač Benjamino Đilji (Beniamino Gigli), jedan od najvećih operskih tenora 20. stoljeća. Više od 40 godina blistavo je tumačio šezdesetak uloga, posebno u operama italijanskih i francuskih kompozitora. Igrao je i u nizu filmova.

1908. - Engleski pozorišni i filmski glumac Majkl Redgrejv (Michael Redgrave), jedna od najvećih figura britanskog glumišta 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Posebno se isticao suptilnošću u karakterizaciji likova i izvrsno je vladao jezikom. Filmovi: "Gospođa koja nestaje", "Smrt noći", "Brauningova verzija", "Važno je zvati se Ernest", "Usamljenost trkača na duge staze", "Juriš lake konjice", "Demoni".

1969. - Na Gibraltaru su se vjenčali Džon Lenon (John Lennon) i Joko Ono (Yoko). Bili su najslavniji muzički bračni par ikad. Bračnu idilu prekinuo je atentat na Lenona 1980. godine.

1976. - Rođen Čester Benington (Chester Bennington), američki pjevač, poznat kao pjevač i frontmen grupe “Linkin park”. On je, također, bio pjevač u grupama “Dead by Sunrise” i “Stone Temple Pilots”, čiji je bio frontmen. Čester Benington je preminuo 20. jula 2017., u 41. godini, počinivši samoubistvo vješanjem.

1977. - Umro Sulejman Bajraktarević, bosanskohercegovački putopisac, pjesnik, orijentalist i prepisivač Kur'ana, koji je opisao čuvenu Firdusijevu „Šahnamu“. Na dužem studijskom putovanju po Bliskom istoku, 1933. godine, posjetio je Carigrad, Izmir, Alep, Beirut, Damask, Tel-Aviv, Jeruzalem, Kairo i Aleksandriju. Također je u arhivama institucija i samostana u Hrvatskoj istraživao fondove privatnih orijentalnih zbirki. Izvještaje o svojim istraživanjima objavljivao je u časopisima „Starine“, „Ljetopis“ JAZU-a, „Arhivski vjesnik“, te Zborniku Historijskog instituta JAZU-a. Najvažniji je njegov rad „Ottenfelsova orijentalistička zbirka u zagrebačkomu Državnom arhivu“ (Zbornik Historijskog instituta JAZU-a, 1959.) u kojem je opisao tu poznatu zbirku rukopisa, među kojima je i iluminirani rukopis Firdusijeve „Šahname“ iz 1573. godine.

2017. - U 101. godini života preminuo Dejvid Rokfeler (David Rockefeller), američki bankar i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Prema podacima časopisa “Forbes”, vrijednost njegove imovine mjerila se na više od tri milijarde dolara.

2019. - U drugostepenom postupku Haški tribunal je preinačio prvostepenu kaznu od 40 godina zatvora ratnom zločincu Radovanu Karadžiću u doživotnu.

2020. - Umro Borislav Bora Stanković, košarkaš, trener, dugogodišnji generalni sekretar Međunarodne košarkaške organizacije.