Imam Armin Jusupović za "Avaz": Trebamo se zapitati da li smo milostivi jedni prema drugima

U posljednjim danima ramazana, imam džemata Doglodi Armin ef. Jusupović za "Avaz" je govorio o važnosti odnosa među ljudima i da prije nego vjernici krenu u potragu za Allahovom milošću, počnu od sebe i svojih mogućnosti da budu milostivi.

Oprostimo drugima

- U vremenu kada posebno tragamo za Allahovom milošću i očekujemo istu i kada posebno žudimo za Allahovim oprostom, trebamo se kao vjernici zapitati da li smo mi milostivi jedni prema drugima, da li smo spremni i imamo li dovoljno snage u sebi da oprostimo jedni drugima. Jer kako očekivati Allahovu milost i njegov oprost ako mi sami nismo spremni na to – kazao je ef. Jusupović.

Navodi da je suština ramazana da čovjek kod sebe izgradi vrline koje će ga podići na veće stepene i dovesti do Allahove milosti.

- Ako insan nije spreman da napravi korak ka popravljanju sebe i svog stanja, ne možemo očekivati da Allah, dž.š., popravi njegovo stanje jer u Kur'anu kaže da Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok narod ne promijeni sebe i onda možemo isto kazati, Allah, dž. š., neće promijeniti čovjeka dok taj čovjek ne popravi sebe i svoje stanje – poručio je ef. Jusupović.

Izuzetno je važno da se ta misao uvijek nosi u duši i nakon ramazana. S obzirom na to da su nam pred vratima bajramski dani, okrenimo se svojim najbližima.

- Uzvišeni Allah, dž. š., insistira u Kur'anu na održavanju bliskih veza sa svojom porodicom i najbližima. Bajramske dane treba iskoristiti da se pokidane veze sa svojim bližnjima ponovo spoje, da sve one lijepe adete koje imamo u svojoj vjeri i kulturi praktikujemo tokom bajramskih dana i da Bajram odiše bliskošću s familijom, porodicom, komšijama, prijateljima kako bi svoju kulturu i vjeru podigli na veći nivo – navodi ef. Jusupović.

Lijep odnos

Ističe da čovjek mora biti svjestan svojih mana i nedostataka, ali i da mora biti svjestan da Allah, dž. š., voli lijepo.

- Svaki vjernik treba da traži tu ljepotu u svojim postupcima i ponašanju, a ona se najbolje može pokazati lijepim odnosom prema drugima – zaključio je ef. Jusupović.