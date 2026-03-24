Prije 24 godine bh. film "Ničija zemlja" dobio Oskara

Na današnji dan 2002. godine, na 74. dodjeli najprestižnije nagrade Američke filmske akademije - Oskar, u Kodak teatru u Holivudu, bosanskohercegovački film "Ničija zemlja" reditelja Danisa Tanovića dobio je Oskara za najbolji strani film u 2001. godini. Film “Ničija zemlja” (No Man's Land) bio je u konkurenciji s filmovima “Amélie” (Francuska), “Elling” (Norveška), “Lagaan” (Indija) i “Son of the Bride” (Argentina). Oskara su našem reditelju uručili slavni glumci Šeron Ston (Sharon Stone) i Džon Travolta (John). Danis Tanović je, osim režije, napisao i scenarij za film, producent je Čedomir Kolar, a igraju glumci Branko Đurić, Rene Bitorajac, Filip Šovagović i Ketrin Kartlidž (Katrin Cartlidge). Istraživanje besmislenosti rata U filmu se govori o Bosni i Hercegovini, ratne 1993. godine. U toku ratnih dešavanja na komadu ničije minirane zemlje susreću se dva Bošnjaka i Srbin. Dok jedan Bošnjak i Srbin verbalnim duelima rješavaju svoje lične frustracije, treći vojnik leži na mini koja će eksplodirati ukoliko se pomakne. U pomoć im priskače UNPROFOR, ugrožavajući svoj položaj. O cijelom slučaju ubrzo saznaju novinarske ekipe, te slučaj poprima dramatične razmjere. - Između rata i mira, humora i mržnje, zarobljavanja i predaje, života i smrti - nalazi se “ničija zemlja”. Smješten u nezaboravnom rovu bosansko-srpskog sukoba ovaj "zapanjujući film pripovijeda priču o trojici vojnika uhvaćenih između dviju linija ratišta " – pisalo je, između ostalog, u časopisu “Chicago Tribune”…, a u magazinu “Movieline” – “’Ničija zemlja’ je snažno, potresno, iznimno zabavno istraživanje besmislenosti rata”.

Engleska kraljica Elizabeta I . Wikipedia.org Engleska kraljica Elizabeta I . Wikipedia.org

Umrla engleska kraljica Elizabeta I 1603. - Umrla engleska kraljica Elizabeta I, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidirala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svjetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. U vrijeme njene vladavine, 1566. godine, osnovana je Londonska berza, a 1600. Istočnoindijska kompanija. 1795. - Rođen Ambroz Matić, bosanskohercegovački franjevac i pjesnik. Filozofiju i teologiju je završio u Slavonskoj Požegi. Predavao je latinski jezik u Kraljevoj Sutjesci, a zatim se posvetio pastoralnom radu. Pisao je pjesme, napisao je udžbenik iz matematike i latinsku gramatiku. Značajna je njegova zbirka pjesama „Isitrion“ (Doček). Nazivali su ga majstorom verisifikacije. Često je, kao i njegovi savremenici, pisao prigodnice istaknutijim članovima svoga reda. Smatran je najistaknutijim latinistom 19. stoljeća. Utopio se u rijeci Bosni 1849. godine. 1834. - Engleski socijalist, pisac i slikar Vilijam Moris (William Morris), koji je znatno utjecao na izgradnju umjetničkog ukusa i razvoj umjetničkog zanatstva u Engleskoj, rođen je na današnji dan. U saradnji s britanskim Pokretom umjetnosti i zanatstva, on je velikim dijelom zaslužan za oživljavanje tradicionalnih britanskih tekstilnih umjetnosti, kao i načina proizvodnje tekstila. Njegovo književno stvaralaštvo je pomoglo da se razvije moderna fantastika kao žanr, dok je sam Moris igrao glavnu ulogu u promovisanju ranih socijalističkih pokreta u Britaniji. Djela: "Život i smrt Jasonova", "Zemni raj", "Sigurd Volsung". 1882. - Njemački bakteriolog Robert Koh (Koch), jedan od osnivača medicinske mikrobiologije, objavio je da je izolovao bakteriju koja izaziva tuberkulozu. Bilo je to revolucionarno otkriće u borbi protiv najopasnije bolesti 19. stoljeća. Također je pronašao uzročnike kolere, ispitivao malariju i afričku bolest spavanja, te uveo liječenje kininom. Dokazao je da su uzročnici bolesti živi mikrobi. Godine 1905., dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 1882. - Umro američki pisac Henri Vodsvort Longfelou (Henry Wadsworth Longfellow), čija djela odlikuje veoma uglađen oblik, ali i konvencionalnost i naglašena didaktičnost i sentimentalnost, pod jakim utjecajem njemačkih romantičara. Djela: indijanski ep "Hijavata", poeme "Evangelina", "Poeme o ropstvu", soneti "Božanstvena komedija". 1884. - Rođen Piter Žozef Vilijam Debi (Peter Joseph William Debye), nizozemski fizičar i hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1936. godine. Bio je profesor na univerzitetima u Nizozemskoj, Švicarskoj i Njemačkoj, direktor Instituta „Kaiser Wilhelm“ u Berlinu. Godine 1940., otišao je u SAD, gdje je na Univerzitetu Cornell ostao profesor do penzionisanja (1950.). Razvio je teoriju o polarizirajućem djelovanju električnog polja na molekule i istraživao njihove dipolne momente, čime je unaprijedio spoznaje o međuatomskim udaljenostima i strukturi molekula.

Gabrijel Jurkić . Bljesak.info Gabrijel Jurkić . Bljesak.info

Rođen Gabrijel Jurkić, jedan od najvećih likovnih umjetnika Balkana 1886. - U Livnu je rođen Gabrijel Jurkić, jedan od najvećih likovnih umjetnika s prostora Balkana. Bio je najznačajniji impresionista u BiH. Učio je slikarstvo u privatnoj školi Čikoša i Crnčića (1906/07) i Privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt (1907-08) u Zagrebu, a zatim na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču kod Aloisa Deluga (1908-09). Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu, gdje je imao niz velikih i uspješnih izložbi. Uz njegovu veliku izložbu u Sarajevu (1911.), koja je nešto kasnije bila prenesena i u Zagreb, veže se i svojevrstan rekord domaće likovne kritike - 50 napisa objavljenih u sarajevskoj i zagrebačkoj štampi. 1905. - Umro francuski pisac Žil Vern (Jules Verne), autor naučno-fantastičnih romana s naučnim predviđanjima, od kojih su mnoga ostvarena. Najpoznatiji je po svom nizu romana “Neobična putovanja”. Vern je također pisao kratke priče, pozorišne komade, romane, eseje i poeziju. Napisao je 57 romana i mnogi su poslužili kao scenariji za filmove. Djela: romani "Put oko svijeta za 80 dana", "Dvadeset hiljada milja pod morem", "Put na Mjesec", "Put u središte Zemlje", "Carev glasnik", "Pet nedjelja u balonu". 1911. - Rođen Džozef Barbera (Joseph), američki autor crtanih filmova. Početkom 1920-ih crtao je stripove za različite časopise. Animacijom se počeo baviti 1931., a 1937. godine počeo je raditi za MGM, te ubrzo, u saradnji s Vilijamom Hanom (William Hann) stvarao slavne epizode crtanog serijala “Tom i Jerry”. Zajednički studio naziva "Hanna-Barbera-Studios" njih dvojica su otvorili 1955. godine. 1916. - Umro španski kompozitor i pijanist Enrike Granados i Kampinja (Campina), koji je stvarao u romantičarskom maniru, gotovo isključivo na osnovu španske narodne muzike. Uz Albeniza, jedan je od utemeljitelja nove španske umjetničke muzike, romantik i vrlo blizak folkloru svoje domovine. Djela: klavirska zbirka "Gojekas", "Španske igre" za klavir. 1930. - Rođen američki filmski glumac Stiv Mek Kvin (Steve McQueen), koji je najčešće igrao u avanturističkim filmovima, obilježivši ih snažnim temperamentom i ličnim šarmom. Filmovi: "Nikad ne voli stranca", "Sedmorica veličanstvenih", "Sinsinati Kid", "Šampion rodea", "Veliko bjekstvo", "Leptir", "Metak", "Tom Horn", "Lovac".

Munib Maglajlić . Biserje.ba Munib Maglajlić . Biserje.ba

Rođen prof. dr. Munib Maglajlić 1945. - U Banjoj Luci rođen prof. dr. Munib Maglajlić. Akademsku i istraživačku karijeru profesor Maglajlić počeo je 1970. godine, kada se zaposlio u Institutu za izučavanje južnoslavenskih književnosti u Sarajevu. Fokus njegovog djelovanja bila je bošnjačka usmena književnost, a prvi zapaženi tekstovi govore o sevdalinci. Tokom svog četrdesetogodišnjeg bavljenja bošnjačkom usmenom baladom prof. Munib Maglajlić učinio je najviše od svih svojih savremenika, ali i prethodnika, na njenoj afirmaciji i promociji, utvrdivši da su usmene balade u BiH jedinstvene pojave u kontekstu cijelog južnoslavenskog usmenog pjesništva. Godine 1992., Maglajlić postaje redovni profesor na Odsjeku za južnoslavensku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 1994. biva izabran za predsjednika Bošnjačke zajednice kulture (BZK) „Preporod“, a od 2001. godine do smrti obavlja funkciju direktora Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ te istovremeno urednika u Fondaciji „Mula Sadra“. Osim brojnih članaka i rasprava objavljivanih u publikacijama, te priređivanja velikog broja antologija i zbornika, Maglajlić je napisao i knjige: „Bibliografija radova o narodnoj književnosti“ (1979), „Od zbilje do pjesme: ogledi o usmenom pjesništvu“ (1983), „Muslimanska usmena balada“ (1985), „Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača“ (1989), te „Usmena lirska pjesma, balada i romansa“ (1991). U knjizi „Muslimanska usmena balada“, koju je objavio 1985. godine, Maglajlić je dao pregled dotadašnjih sakupljačkih radova i bavljenja baladom, ističući naročito teme koje su dominantne u baladama: smrt rastavljenih voljenih, djevojke i nevjeste loše sreće, nesretni supružnici, ojađeni roditelji... Posebnu pažnju posvetio je i odnosu bošnjačke balade prema savremenoj književnosti. Od posljedica srčanog udara, 19. oktobra 2015. godine, Munib Maglajlić preselio je na bolji svijet. 1946. - Umro ruski velemajstor Aleksandar Aleksandrovič Aljehin, jedan od najvećih u historiji šaha, jedini koji je titulu svjetskog prvaka držao do smrti. 1962. - Preminuo švicarski fizičar, balonist i istraživač morskih dubina Ogist Pikar (Auguste Piccard), profesor Univerziteta u Briselu. Proučavao je radioaktivnost, atmosferski elektricitet i kosmičke zrake. Postao je, 1931. godine, prvi čovjek koji je dospio u stratosferu, popevši se balonom do 15.780 metara, a 1934. do 17.550 metara. Od 1938. spuštao se batiskafom 48 puta u okeanske dubine i do 4.000 metara.

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